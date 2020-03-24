إكرامي يتحدث عن.. "تعنيفه" لـ صالح جمعة و"كارثة" السوبر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 11:00

كتب : FilGoal

شريف إكرامي في مران الأهلي

كشف شريف إكرامي قائد الأهلي وحارس مرماه الذي أعلن رحيله عنه بنهاية الموسم، تفاصيل الواقعة التي جمعته بصالح جمعة صانع ألعاب الفريق في وقت سابق هذا الموسم.

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال إكرامي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "يقال إني ضربت صالح، وهذا يعني أن الواقعة تحورت كثيرا حتى وصلت للإعلام، لا يوجد (ضرب) في النادي الأهلي".

وأردف "ممكن أن نقول إنني عنفته، وليس بغرض التباهي أو (المنظرة)، ولكن عندما تجد أمر خارج عن السلوك العام للنادي تحاول تقويمه".

أخبار متعلقة
حوار – إكرامي يكشف سبب رحيله عن الأهلي واختلاف موقفه عن وليد سليمان.. وتضحيته بالمونديال أحمد الشناوي: الأهلي لم يفاوضني.. وقدوم إكرامي لـ بيراميدز لا يعني رحيلي رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي

وأكمل "علاقتي بصالح جيدة، لكن مشكلته أن أسلوب حياته الذي يبدو للناس غريب بالنسبة له أمر عادي، لا أريد أن أكون ضمن الأطراف التي تتحدث بشكل سلبي عنه لأنهم كثر للغاية".

وأتم في هذه النقطة "نصحته بالرحيل، لكن من الممكن أن يكون له حسابات معينة أو عرض معين لم يصل له فانتظر في الأهلي".

وانتقل إكرامي للحديث بعد ذلك عما حدث عقب خسارة الأهلي من الزمالك في مباراة السوبر المصري في أبو ظبي قائلا: "تحدثنا كلاعبين كبار مع اللاعبين قبل المباراة، وتحدثنا عن ردود الأفعال وأن نكون كبار حتى لو خسرنا".

وأكمل "ما حدث بعد المباراة كارثة، الأمور خرجت عن السيطرة".

وكشف "كان لي عتاب على بعض اللاعبين من الفريقين، وتحدثت مع (محمود عبد المنعم) كهربا وشعرت أنه حزن من حديثي. لا أبرر له لكن ربما شعر بالاستفزاز بسبب تصريحات ما قبل المباراة وظروف انتقاله، وشعر أنه يجب أن يقدم أكثر من ذلك في المباراة".

وأتم "ربما كان هناك دافعا شخصيا لما فعله (ركضه نحو عبد الله جمعة وبداية المشادة بين الفريقين)، لكن هذه ليست مبررات".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

خلف خطوط العدو – كيكي ماتيو.. الضحية "0"

أوباما يختار لاعب تمنى مجاورته وفريقه الخماسي

تأجيل نهائيي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

بنشرقي يتحدث عن الزمالك الذي حقق ما لم يتوقعه أحد

لاعب ليفربول السابق يتحدث عن صلاح

رسالة من حازم إمام لحسام عاشور

شريف إكرامي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نادر شوقي لـ في الجول: القيعي "خانه التعبير".. نرفض التشكيك في أحمد فتحي دقيقة | الدوري المصري
سكاي: اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تجتمع لبحث إمكانية تأجيله 58 دقيقة | أوروبا
المهدي سليمان يقارن لـ في الجول بين كل مدربي بيراميدز.. وشريف إكرامي "ينور" ساعة | الدوري المصري
خليك في البيت – فيفا يبث مباريات كأس العالم عبر قناته الرسمية في يوتيوب ساعة | أوروبا
رسالة مؤثرة من راموس للإسبان ساعة | أوروبا
إكرامي يتحدث عن.. "تعنيفه" لـ صالح جمعة و"كارثة" السوبر ساعة | مصر
مورينيو يعمل رفقة حملة خيرية لمساعدة من هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد أيمن منصور: ديسابر سبب خسارة الكأس.. وكينو "زهق" من الدوري المصري 11 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 الحقيقة وراء حسام عاشور 4 حسام عاشور لـ في الجول: الأهلي طالبني بالاعتزال أو اللعب في ناد آخر
قد ينال إعجابك