إكرامي يتحدث عن.. "تعنيفه" لـ صالح جمعة و"كارثة" السوبر

كشف شريف إكرامي قائد الأهلي وحارس مرماه الذي أعلن رحيله عنه بنهاية الموسم، تفاصيل الواقعة التي جمعته بصالح جمعة صانع ألعاب الفريق في وقت سابق هذا الموسم.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وقال إكرامي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "يقال إني ضربت صالح، وهذا يعني أن الواقعة تحورت كثيرا حتى وصلت للإعلام، لا يوجد (ضرب) في النادي الأهلي".

وأردف "ممكن أن نقول إنني عنفته، وليس بغرض التباهي أو (المنظرة)، ولكن عندما تجد أمر خارج عن السلوك العام للنادي تحاول تقويمه".

وأكمل "علاقتي بصالح جيدة، لكن مشكلته أن أسلوب حياته الذي يبدو للناس غريب بالنسبة له أمر عادي، لا أريد أن أكون ضمن الأطراف التي تتحدث بشكل سلبي عنه لأنهم كثر للغاية".

وأتم في هذه النقطة "نصحته بالرحيل، لكن من الممكن أن يكون له حسابات معينة أو عرض معين لم يصل له فانتظر في الأهلي".

وانتقل إكرامي للحديث بعد ذلك عما حدث عقب خسارة الأهلي من الزمالك في مباراة السوبر المصري في أبو ظبي قائلا: "تحدثنا كلاعبين كبار مع اللاعبين قبل المباراة، وتحدثنا عن ردود الأفعال وأن نكون كبار حتى لو خسرنا".

وأكمل "ما حدث بعد المباراة كارثة، الأمور خرجت عن السيطرة".

وكشف "كان لي عتاب على بعض اللاعبين من الفريقين، وتحدثت مع (محمود عبد المنعم) كهربا وشعرت أنه حزن من حديثي. لا أبرر له لكن ربما شعر بالاستفزاز بسبب تصريحات ما قبل المباراة وظروف انتقاله، وشعر أنه يجب أن يقدم أكثر من ذلك في المباراة".

وأتم "ربما كان هناك دافعا شخصيا لما فعله (ركضه نحو عبد الله جمعة وبداية المشادة بين الفريقين)، لكن هذه ليست مبررات".

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