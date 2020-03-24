سكاي: اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تجتمع لبحث إمكانية تأجيله

تستعد اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لعقد اجتماع لجنة تنفيذية يوم الإثنين المقبل لتحديد مصير الألعاب التي من المقرر إقامتها خلال شهر يوليو المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقالت الشبكة في نسختها البريطانية، إن الاجتماع الذي سيعقد يوم الإثنين سيناقش إمكانية تأجيل الألعاب الأولمبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

صحيفة "جارديان" البريطانية قالت في وقت سابق إن الضغط المتزايد على شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ، اضطرت الجميع لعقد اجتماع بالفيديو.

وكان ديك بوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية السابق قد صرح يوم الإثنين إن هناك قرارا قد اتخذ بالفعل لتأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب الفيروس.

تفشي فيروس كورونا في العالم تسبب في إصابة أكثر من 383 ألف و٩٠٨ حالة بجانب وفاة ١٦ ألفا و٥٨٧ حالة في ١٩٦ دولة حول العالم. ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء.

وقادت جهود الدول المختلفة حول العالم لاحتواء تفشي الفيروس إلى منع السفر والتجارة بجانب وجود عدد من القيود المجتمعية وصلت إلى الإغلاق الشامل أو الحجر الصحي والعزل التام للحد من تفشي الفيروس.

وكانت كل من دول كندا وأستراليا قد أعلنتا في وقت سابق عن عدم إرسالهم لأي فرق أو رياضيين للمشاركة في الأولمبياد حال إقامته في موعده المقرر في شهر يوليو المقبل.

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