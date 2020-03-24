المهدي سليمان يقارن لـ في الجول بين كل مدربي بيراميدز.. وشريف إكرامي "ينور"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 11:31

كتب : أحمد شاكر

ديدا والمهدي سليمان مع بيراميدز

لا يرى المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز مشكلة في قدوم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الذي أعلن رحيله عن الفريق إلى ناديه.

مهدي سليمان

النادي : بيراميدز

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

بيراميدز

سليمان تحدث لـFilGoal.com عن قدوم شريف إكرامي، وعن المدربين الذين توالوا على تدريب فريقه.

وإلى نص الحوار..

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أكثر مدرب ارتحت معه في بيراميدز؟

بصراحة، كل المدربين كانوا جيدين، ولا يوجد مدرب أفضل من الآخر والكل تعامل معي باحترام.

ألبرتو فالنتين كان منظما للغاية، أما ريكاردو لافولبي فكان خبيرا، (دماغ تانية خالص)، يريد كرة مختلفة وله شكل معين يريد تطبيقه.

حسام حسن من المدربين المميزين، وفترتنا معه كانت جيدة للغاية.

وبعدها أتى رامون دياز، مدرب كبير للغاية ومعه مساعدين جيدين ومن أفضل المدربين الذين دربونا.

سيباستيان ديسابر كان مدربا جيدا، أما عبد العزيز عبد الشافي فأعاد الروح للفريق.

بيراميدز لا يقل عن الأهلي والزمالك مثلما قال أحمد الشناوي؟

بالتأكيد، أسماء اللاعبين وتعامل الإدارة يجعلنا مثل الأهلي والزمالك، لا نقل عنهم.

ماذا عن المنافسة معه؟

الأجدر هو من يمثل الفريق، الأمور بسيطة. الأهم أن يفوز الفريق بغض النظر عمن يشارك.

ماذا عن التقارير التي تتحدث عن انضمام شريف إكرامي لبيراميدز؟

ينور، الملعب هو الفيصل. لا مشكلة على الإطلاق.

الأهم هو مصلحة الفريق، والأفضل يشارك.

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