حوار – إكرامي يكشف سبب رحيله عن الأهلي واختلاف موقفه عن وليد سليمان.. وتضحيته بالمونديال

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن الأهلي واختلاف موقفه عن وليد سليمان الذي جدد تعاقده مع النادي.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث إكرامي لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت" قائلا: "أعلنت عن رحيلي في الأول من فبراير عقب نهاية فترة الانتقالات الشتوية وعدم حديث أي شخص معي بشأن التجديد بشكل رسمي أو شفهي".

وواصل "اجتمعت بعد ذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقال لي كان يجب أن تخبرنا وأنا أرى إنه ليس من الجيد أن أضع نفسي في ذلك الموقف وأن أسأل النادي هل تريد بقائي أم لا؟".

وأكمل إكرامي "الملف لم يدر بشكل جيد لا ينبغي أن تمر فترة انتقالات أخيرة أصبح بعدها حرا دون أن يتحدث معي أي شخص، شعرت أن ذلك تلميح بعدم بقائي".

وبسؤاله عن تجديد وليد سليمان رغم أن تعاقده كان ينتهي بنهاية الموسم مثله أجاب "موقف وليد مختلف فهو يشارك لكن أنا لعبت 14 مباراة في عامين فقط".

وأكمل "علاقتي بريني فايلر جيدة جدا وليس معنى عدم إشراكي إنني أكرهه بالعكس وهذه هي كرة القدم".

وتابع "تحملت الكثير في الشق الفني وأرى أن هذا الوقت المناسب الآن للرحيل".

وبسؤاله لو كان الأهلي عرض عليه تجديد تعاقده في يناير هل كان سيوافق تنهد وأجاب: "ربما، ولكن ليس بشكل أكيد، ربما لو شعرت بأن الأهلي أراد بقائي بغض النظر عن مشاركتي من عدمها كان القرار سيصبح أصعب".

وأردف "ربما كنت أستمر".

وشدد إكرامي إنه لم يوقع على عقد مع أي ناد آخر وقال: "فنيا وأدبيا لم أكن لأوقع مع أي ناد وأجتمع مع الأهلي في شهر مارس الجاري".

وواصل "توقعت في الجلسة أكثر من سيناريو ولكن لم يكن هناك سوى سيناريو وحيد وبغض النظر عن أي شيء قراري لم يكن ليتبدل".

وأضاف إكرامي "محمد الشناوي الآن حارس مصر الأول ومن المنطقي أن أجلس بديلا له هذا هو حال الكرة".

"أرفض تحمل المسؤولية وحدي"

وانتقل إكرامي للحديث عن هزيمة نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 وقال: "عقب تلك المباراة أجلسني حسام البدري على مقاعد البدلاء، كنت الوحيد الذي حدث معه ذلك".

وأردف "أرفض تحميل المسؤولية لي وحدي، ولكن رغم ذلك جددت تعاقدي بعد عدة أشهر رغم معرفتي بإنني بذلك سأضحي بمشاركتي في كأس العالم 2018".

وأكمل "لو ضحيت بالأهلي ورحلت بسبب خلاف مع مدرب ذلك غير منطقي، النادي الأهلي له خير علي وعلى عائلتي كان يجب أن أتحلى بالوفاء تجاه الأهلي".

وأتم "الآن أشعر إنني أديت دورا جيدا وحراسة المرمى في الأهلي في أمان لذا يجب أن ألعب وأبحث عن استكمال مسيرتي في مكان آخر".

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