سكاي: بسبب كورونا.. إعارة إيجالو ستستمر لشهر إضافي مع يونايتد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 14:23

كتب : FilGoal

إيجالو بقميص مانشستر يونايتد

يبدو أن إعارة أوديون إيجالو من شانجهاي شينوا الصيني إلى مانشستر يونايتد ستستمر لشهر إضافي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

أوديون إيجالو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

إعارة إيجالو لمانشستر يونايتد تنتهي في ٣١ مايو المقبل، لكن من المتوقع أن تمتد لنهاية يونيو بعد توقف النشاط الرياضي في العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتوقع شانجهاي شينوا عودة إيجالو للصين وفقا للتقرير بعد نهاية فترة إعارته.

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صاحب الـ٣٠ عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في شهر يناير الماضي خلال آخر يوم من السوق الشتوية، لتدعيم خط الهجوم حتى نهاية الموسم.

ويمتلك مانشستر يونايتد خيارا لشراء المهاجم الدولي النيجيري بنهاية المدة.

وسجل إيجالو ٤ أهداف في ٨ مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات كما صنع هدفا.

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