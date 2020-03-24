حوار في الجول – عبد العاطي: هذا سر صعود أسوان في جدول الدوري.. وكيفية تطوير مهاجمي الفريق

بعد فترة في قاع الدوري، استطاع أسوان الصعود للمركز الـ13 بسلسلة من النتائج الإيجابية المتتالية.

تلك النتائج أتت بعد رفض استقالة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق، ضيف FilGoal.com في حوار خاص.

وإلى نص الحوار..

كيف تحقق تلك النتائج في أسوان دون إمكانيات تقريبا؟

التوفيق يلازمني، أعرف مدى صعوبة الأمر خاصة وأن الفريق بلا إمكانيات مادية، العمل في حدود المتاح وعدم القدرة على التعاقد مع اللاعبين الذين ترغب في ضمهم، لذا واجهنا صعوبات كبيرة في فترة الإعداد، في مرحلة تكوين الفريق.

تم عرض مجموعة كبيرة من اللاعبين مع احترامي لهم، لا يلعبون في أنديته أو عائدين من إصابات كويلة، هذه حالة تأخذ مننا وقت طويل لاتخاذ القرار واختيار التوليفة التي سنبدأ بها الدوري، لكن أحمد الله على استطاعتي تكوين فريق جيد بإمكانيات معقولة.

ماذا تغير في تجربتك مع أسوان بعد رفض استقالتك؟

طوال الوقت مجلس الإدارة يساعدني في حدود الإمكانيات، هناك أمور خارجة عن إرادتهم بالنسبة للنواحي المادية.

الدعم الذي تلقيناه من الشركة الراعية ومداخيل النادي ليست كبيرة لدرجة الصرف على فريق في الممتاز. لكن الله مطلع ويرى مجهوداتنا، صنعنا فريق جيد وبدأنا بشكل جيد ثم أتت مرحلة بلا أي انتصارات لكن ثقتنا في اللاعبين كانت موجودة، لأننا نقدم أداء جيدا ولكن النتائج لا تتماشى مع ذلك الأداء.

تلك الثقة المتبادلة جعلتنا نصعد من المركز الأخير للمركز الـ13، صعدنا فوق 5 فرق لديها إمكانيات متميزة بمجهود مجلس الإدارة واللاعبين.

ماذا عن دورك في تطوير مهاجمي الفريق، كونك مهاجم دولي سابق، وهنا نتحدث عن حالتين هما أحمد الصباحي وفادي فريد؟

أرى أن الدور الأساسي للمدير الفني ليس تدريب اللاعبين أو وضع التشكيل فقط، بل هناك تفاصيل كثيرة يجب أن يكون ملما بها. كيف تقرب من اللاعبين نفسيا وكيف تعيده لمستواه لو مر بفترة انخفاض، وتنمية مهارته. أرى أن أي مدرب لا يفعل ذلك لديه نواقص كثيرة.

وبسبب مكاني عندما كنت لاعبا سواء مع الأندية أو المنتخب، أقدر أكثر على مساعدة المهاجمين.

مثلا، في بداية الموسم، رأيت في الصباحي خامة طيبة تحتاج بعض العمل، ولم يخيب ظني وأتمنى له التوفيق مع الاتحاد السكندري لأنه يملك إمكانيات كبيرة وقادر أن يصل لمكان أبعد مما هو فيه.

الصباحي كان مقصرا في حق نفسه من الناحية التكتيكية، حتى بدأ يفيد الفريق وينسجم، وكان مفتاح لعب كبير لنا من خلال عملي معه، وجلست معه كثيرا أنا والجهاز وعملنا على تنمية مهاراته لتطويعها جماعيا بدلا من فرديا، واستجاب لذلك الأمر وتطور بالشكل المناسب.

ماذا عن فادي فريد؟

يملك إمكانيات كبيرة، لكن عندما تشعر أنك مميز جدا تسعى لفعل كل شيء في توقيت واحد.

عملنا معه على ترتيب خطواته أمام المرمى ليظهر بالشكل الذي يظهر به الآن. لم يأخذ مننا الأمر وقتا طويلا لأنه مؤسس جيدا، ولعب للأهلي والشرقية واحترف في عمان، ولديه من الخبرات التي تمكنه من الاستيعاب والاستجابة السريعة.

فادي فريد له مستقبل كبير، وكلما عمل كلما تطور وسيكون في مكان أبعد مما هو فيه الآن.

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