نادر شوقي لـ في الجول: القيعي "خانه التعبير".. نرفض التشكيك في أحمد فتحي

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 12:44

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتحي مع الأهلي أمام صن داونز

قال نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي ظهير الأهلي المخضرم، أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي "خانه التعبير" في الحديث عن ملف تجديد عقد فتحي مع الأهلي.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف شوقي لـFilGoal.com: "ما كان يجب على رجل بحجم القيعي أن يقول كلاما غير صحيح في ملف تجديد فتحي".

وأردف "من الواضح أنه كان يفتقد للمعلومات الصحيح حول هذا الملف".

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وشدد "كان يجب عليه مراجعة من يدير هذا الموضوع في الأهلي، حتى يكون على بينة من كلامه".

وأتم شوقي: "الظروف التي تمر بها البلاد، وإغلاق الأهلي لأبوابه بسبب تفشي فيروس كورونا، فقط هي من أجلت جلسة التجديد".

وكان القيعي قد تحدث عن ملف تجديد فتحي أثناء برنامج ملك وكتابة المذاع عبر قناة الأهلي قائلا: "أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي أكثر من ذلك، لا داع لذلك، وننتظر رأيه".

وأضاف "لنكن واضحين، المسألة بسيطة، (1+1 يساوي 2)".

ووجه عدلي القيعي رسالة للاعب المخضرم "ننتظر مطالبك، إذا كانت بمقدورنا سوف نستجيب لها، وإذا كانت فوق طاقتنا سننتظر موقفك هل تريد تقترب خطوة أم لا.. المسألة بسيطة".

وأتم عدلي القيعي حديثه في هذا الشأن "أتمنى أن يبقى أحمد فتحي لمصلحة الأهلي ومصلحته".

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