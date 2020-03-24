القيعي: أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي كثيرا "1+1 = 2"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 00:41

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - حرس الحدود

تحفظ عدلي القيعي على تأخير أحمد فتحي لاعب الفريق في حسم مسألة تجديد عقده للفريق.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي أكثر من ذلك، لا داع لذلك، وننتظر رأيه".

وأضاف "لنكن واضحين، المسألة بسيطة، (1+1 يساوي 2)".

أخبار متعلقة
نادر شوقي لـ في الجول: تأجيل جلسة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي نادر شوقي يرد عبر في الجول على بيان بيراميدز: قدمتم عرضا لـ فتحي بيراميدز يرد على "العرض المالي الضخم" لضم أحمد فتحي نادر شوقي: بيراميدز قدم 3 أضعاف عرض الأهلي لضم فتحي.. وسيناريو عبد الله السعيد لن يتكرر

ووجه عدلي القيعي رسالة للاعب المخضرم "ننتظر مطالبك، إذا كانت بمقدورنا سوف نستجيب لها، وإذا كانت فوق طاقتنا سننتظر موقفك هل تريد تقترب خطوة أم لا.. المسألة بسيطة".

وأتم عدلي القيعي حديثه في هذا الشأن "أتمنى أن يبقى أحمد فتحي لمصلحة الأهلي ومصلحته".

وكانت جلسة التفاوض على تجديد فتحي قد تأجلت بسبب سفر اللاعب مع أسرته، فيما أعلن الأهلي عن التجديد لنجمه المخضرم وليد سليمان، ونهاية مشوار الثنائي شريف إكرامي، وحسام عاشور.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

خلف خطوط العدو – كيكي ماتيو.. الضحية "0"

أوباما يختار لاعب تمنى مجاورته وفريقه الخماسي

تأجيل نهائيي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

بنشرقي يتحدث عن الزمالك الذي حقق ما لم يتوقعه أحد

لاعب ليفربول السابق يتحدث عن صلاح

رسالة من حازم إمام لحسام عاشور

أحمد فتحي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر في الأهلي لـ في الجول: فايلر مستمر للموسم المقبل.. وشيء وحيد يقلقه من "كورونا" 9 دقيقة | الدوري المصري
القيعي: أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي كثيرا "1+1 = 2" 16 دقيقة | مصر
حوار – إكرامي يكشف سبب رحيله عن الأهلي واختلاف موقفه عن وليد سليمان.. وتضحيته بالمونديال 19 دقيقة | الدوري المصري
القيعي: ما عُرض على عاشور ليس مسبوقا.. والرموز لا تسيء للأهلي 23 دقيقة | مصر
جمال الغندور: أزمة مستحقات؟ ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك وسط ما يحدث 32 دقيقة | الدوري المصري
أوناجم: استعدت مستواي مع الوداد بقميص الزمالك 33 دقيقة | مصر
مروان محسن: الانتقادات؟ أغلب رواد السوشيال ميديا أطفال ليس لهم أهمية 45 دقيقة | الدوري المصري
بنشرقي للجماهير المصرية: التزموا بالتعليمات ولا تغادروا المنزل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 الحقيقة وراء حسام عاشور 4 حسام عاشور لـ في الجول: الأهلي طالبني بالاعتزال أو اللعب في ناد آخر
قد ينال إعجابك