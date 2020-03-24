القيعي: أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي كثيرا "1+1 = 2"

تحفظ عدلي القيعي على تأخير أحمد فتحي لاعب الفريق في حسم مسألة تجديد عقده للفريق.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي أكثر من ذلك، لا داع لذلك، وننتظر رأيه".

وأضاف "لنكن واضحين، المسألة بسيطة، (1+1 يساوي 2)".

ووجه عدلي القيعي رسالة للاعب المخضرم "ننتظر مطالبك، إذا كانت بمقدورنا سوف نستجيب لها، وإذا كانت فوق طاقتنا سننتظر موقفك هل تريد تقترب خطوة أم لا.. المسألة بسيطة".

وأتم عدلي القيعي حديثه في هذا الشأن "أتمنى أن يبقى أحمد فتحي لمصلحة الأهلي ومصلحته".

وكانت جلسة التفاوض على تجديد فتحي قد تأجلت بسبب سفر اللاعب مع أسرته، فيما أعلن الأهلي عن التجديد لنجمه المخضرم وليد سليمان، ونهاية مشوار الثنائي شريف إكرامي، وحسام عاشور.

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