مورينيو يعمل رفقة حملة خيرية لمساعدة من هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 10:49

كتب : FilGoal

مورينيو

عمل جوزيه مورينيو مدرب توتنام رفقة حملة خيرية في لندن لمساعدة الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في المملكة البريطانية، وقدم لهم مساعدات من الطعام وبعض الأشياء الأخرى.

وصرح مورينيو في فيديو عبر الحساب الرسمي لحملة Love Your DoorStep: "أنا هنا لمساعدة الأشخاص الكبار في السن، والحملة وبالطبع يمكنكم التبرع بالطعام والمال أو التطوع للعمل معنا".

وكانت الحملة الخيرية تساهم في إيصال الطعام لكبار السن في المجتمع البريطاني والذين تم نصحهم بالبقاء في المنزل في حجر صحي لمدة ١٢ أسبوعا قبل أن يتم تطبيق الإغلاق الشامل في بريطانيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

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نشاط كرة القدم في العالم توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وحتى الآن لا توجد مواعيد محددة لعودة النشاط.

بريطانيا سجلت ٥ آلاف و٨٣٧ حالة إصابة بفيروس كورونا و٢٨٩ حالة وفاة و١٣٥ حالة تعافي.

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