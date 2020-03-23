حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك

قال حازم إمام أسطورة نادي الزمالك إنه من الأفضل لحسام عاشور قائد الأهلي إما الاعتزال وهو لاعب لفريقه أو تمثيل فريق آخر خارج مصر، وذلك عبر برنامج "وان تو" الإذاعي.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وصرح إمام قائلا: "الأفضل لحسام عاشور إما الاعتزال بالأهلي أو اللعب لناد آخر خارج مصر".

وأضاف "من الصعب على الجماهير أن ترى حسام عاشور بقميص ناد آخر، فاللاعب الكبير لابد أن يبقى كبيرا، ويخرج من الباب الكبير".

وأسدى حازم إمام نصيحة لقائد الأهلي "إذا لعبت موسمين في ناد غير الأهلي وبالتأكيد ليس الزمالك، فمن الممكن أن تنتهي المباراة ولا تدرك أو تهتم بماذا حققت وما حدث".

ولفت حازم إمام في ختام تصريحاته "هذا الشعور سيزعجك ويضايقك، لأنك معتاد على اهتمام كبير بأدائك بعد كل مباراة للأهلي ".

وينتهي عقد حسام عاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وكانت لجنة التخطيط بالأهلي قد أعلنت في بيان رسمي عدم تجديد عقد اللاعب، مشيرة إلى أن الخيارات المتاحة للاعب إما الاعتزال وإقامة مباراة ومن ثم سفر اللاعب لقضاء فترة معايشة في الخارج، أو اللعب لناد آخر.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

خليك في البيت - نور الشربيني تختار لـ في الجول فريقها المفضل واللقب الأغلى

كتاب في البيت - أنا دروجبا (4).. حين هتف ضدي جمهور تشيلسي والخيانة ضد مورينيو

رسميا - كندا تقرر عدم إرسال أي رياضي إلى أولمبياد طوكيو إذا أقيمت في موعدها

الاتفاق السعودي: أزارو آخر العائدين قبل حظر الطيران.. وتحذير للجميع من زيادة الوزن

أرسنال: لن نعود للتدريبات.. الزموا منازلكم وحافظوا على حياة الجميع