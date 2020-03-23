بنشرقي: كنت محظوظا لوصولي المغرب في آخر طائرة من القاهرة.. والزمالك حقق ما لم يخطر ببال أحد

قال أشرف بنشرقي لاعب الزمالك إنه كان محظوظا مع زميله في الفريق محمد أوناجم بأن وصلا إلى المغرب مع أسرتيهما قبل تطبيق العزل الشامل لدولته، كما تطرق للحديث عن قدرة فريقه في حسم لقبي السوبر المصري والإفريقي.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وصرح نجم الزمالك لصحيفة "المنتخب" المغربية قائلا: "ككل اللاعبين، نحن أمام وضعية استثنائية وقوة قاهرة فرضت علينا الدخول بشكل طوعي في حجر صحي، كنت محظوظا أنني عدت للمغرب قبل ساعات فقط من إقفال المجال الجوي، وإلا لكان الأمر صعب التحمل في ظل هذه الظروف العصيبة التي نمر بها".

وأضاف "بل تلك الظروف التي تمر بها الإنسانية جمعاء، إذ نواجه وباء فتاك يقتضي رفع درجات الحرص والوقاية والاحتياط".

وواصل "كنت مع الزمالك نستعد لمواجهة كنا سنلعبها يوم ١٥ مارس الماضي ضد المصري، ليصدر القرار بتعليق كافة المنافسات وتوقف التدريبات، وقتها التمست وزميلي محمد أوناجم من إدارة النادي العودة للمغرب حتى انتهاء الأزمة".

واستطرد "حصلنا على الموافقة وعلى الفوز اقتطعت تذكرة السفر لي ولأفراد عائلتي، وكان من حظنا أن جئنا للمغرب في آخر طائرة ربطت بين القاهرة والدار البيضاء، أي لو تأخرنا ساعات لكتب علينا البقاء في القهارة بعيدا عن الأهل في ظروف عصيبة مثل تلك".

واسترسل "بالتأكيد الموافقة اقترنت بتعليمات طبية وصحية وحتى غذائية صادرة من الجهاز الطبي للفريق، أوصانا التقيد بهذه التدابير الصحية والدخول بشكل طوعي في عزل صحي".

نشاط كرة القدم توقف في العالم أجمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولم يحدد اتحاد الكرة المصري موعد عودة مسابقة الدوري بعد، ما دفع الأندية لمنح إجازة للاعبيه خاصة للمساهمة في تواجد الجميع في منازلهم.

وتحدث بنشرقي عن معاناة اللاعبين مع العزل قائلا: "كلاعبين سنعاني مع هذا الحجر الصحي، مع قلة التدريبات وصعوبة التواجد في ملاعب رياضية مخافة نقل العدوى، تعرض اللاعب لأزمة زيادة الوزن وليس من السهل أبدا التخلص من الوزن الزائد".

واستطرد "بمجرد عودتي للمغرب وتحديدا الدار البيضاء تواصلت مع سعيد الناصري رئيس الوداد قبل فرض حالة الطوارئ الصحية، وقال لي إن مرافق النادي مفتوحة في وجهي إن أردت التدرب بشكل فردي، لكنه دعاني لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، لكنني فضلت عدم المجازفة وآثرت التدرب في المنزل".

وأردف "وضعيتنا الحالية بالغة التعقيد، لكن هناك ما هو أهم، صحة الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بها فلا مجال للمزايدة، كل ما هنالك يجب أن نكثر من الدعاء كي يذهب عنا البأس، وأن نتوحد ونتعاضد لهزيمة الفيروس وأنا على يقين أننا سنخرج من هذه المحنة أكثر قوة".

وتابع "خرجت لتوجيه تلك الرسالة لأنه دورنا الإنساني الذي لا يمكن أن نتجاهله، نحن مغاربة وكبرنا في عز المغرب وواجبنا أن نحافظ عليه وأن نكون أقوياء لمواجهة أي خطر يتهدده، رسالتي للمغاربة كانت بسيطة جدا".

وأكمل "هذا وقت الوحدة والتكاتف والالتحام، وصيتي للجميع الزموا منازلكم واتبعوا التعليمات الطبية ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة".

وتابع "بقدرة الله سنتجاوز سويا هذه المحنة، حاليا سلاحنا لقهر الفيروس هو البقاء في منازلنا والالتزام بالتعليمات الطبية والفرج من عند الله".

التواجد في المنزل والابتعاد عن التجمعات والتسبب بها يساهم في كسر سلسلة تفشي فيروس كورونا، ويساعد الدول في العالم أجمع على التصدي له.

وتطرق نجم الزمالك للحديث عما حققه فريقه في الفوز بلقبي السوبر المصري على حساب الأهلي والإفريقي على حساب الترجي قائلا: "في ظرف زمني قصير حقق الزمالك ما لم يكن يخطر ببال أحد، ما لم يتوقعه أشد المتفائلين، من حسن حظي أن هذه الانتفاضة الجميلة لفريق الفن والهندسة اقترنت مع وصولي له".

وأضاف "قبلها الزمالك عاش حالة من الانتكاسة، أتصور أن وصولي للزمالك مع محمد أوناجم ولاعبين آخرين واستعادة المصابين، هيأ الفرصة ليخرج الفريق من دائرة الضياع ويحصد كل هذه الألقاب التي تحدثنا عنها".

وتابع "الطريق للقبي السوبر لم يكن سهلا، الفوز بالسوبر الإفريقي في قطر يعني أننا تغلبنا على واحد من أفضل الأندية في إفريقيا وهو الترجي التونسي صاحب آخر لقبي في دوري الأبطال".

وأتم "ولكي نفوز بالسوبر المصري كان لابد وأن نقهر غريمنا الأهلي، لكي يعاود الزمالك الظهور في نصف نهائي دوري الأبطال كان عليه أن يجدد تفوقه ضد الترجي بعد لقاءين ضاريين".

ويواجه الزمالك الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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