حوار - سيسوكو: الإعلام لا يقول حقيقة ما يحدث في فرنسا بسبب كورونا.. ورأيي في مصير صلاح

الإثنين، 23 مارس 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو

أين يتواجد الآن؟ هل ستعود كرة القدم قريبا؟ ما رأيه في مصير بول بوجبا وهل يرى احتمالية انتقال محمد صلاح لـ ريال مدريد؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها محمد سيسوكو.

محمد سيسوكو سبق له اللعب بقميص ليفربول ويوفنتوس وفالنسيا أجرى حوارا مطولا نقلته صحيفة AS الإسبانية عن http://europacalcio.it/.

صاحب الـ35 عاما بدأ حديثه عن الأزمة الأكبر والأخطر في العالم في الوقت الحالي، أزمة فيروس كورونا.

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وقال سيسوكو: "أنا في باريس الآن مع أسرتي. وسائل الإعلام لا تقول كل شيء بخصوص ما يحدث في فرنسا بخصوص فيروس كورونا".

وأوضح "الأشخاص لا يحترمون حظر التجول. بعد يومين أو ثلاث يخرجون جميعا للخارج ولا يحترمون القرارات".

وتابع "في الوقت الحالي قلق الناس ليس بخصوص كرة القدم. الأولوية الآن ليست كرة القدم على الإطلاق".

وأشار "الأهم هو كيفية القضاء على فيروس كورونا. الكل يرغب في العودة لاستئناف أعمالهم مرة أخرى. أعتقد أن كرة القدم تأتي بعد كل ذلك".

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وتطرق لاعب يوفنتوس السابق للحديث عن النادي الإيطالي، قائلا: "من سوء الحظ لقد انتشر الفيروس هناك في يوفنتوس. أتمنى أن يكون الجميع بخير".

واستكمل "أما بخصوص الدوري، فلا أعرف كيف سينتهي هذا. لم تُقام أي مباراة منذ أسبوعين والكل يتدرب في منزله".

وتحدث لاعب منتخب مالي السابق عن بول بوجبا قائلا: "أعلم أن زيدان يرغب في تواجد بوجبا معه في ريال مدريد".

واستدرك "ولكنني أتمنى أن يعود بوجبا لـ يوفنتوس. مثل تلك الأمور والمواقف في الكرة لا تحدث فقط لـ بوجبا بل للجميع. أرى أن بوجبا يجب أن يبحث عن فريق جديد يجعله يشعر بأهميته كلاعب كرة قدم، وقتها سيعود أفضل".

ليفربول

مثلما له ذكريات مع يوفنتوس، له ذكريات أيضا مع ليفربول، ليقرر الحديث عنها.

وقال سيسوكو: "ليفربول مكان خاص للغاية ومميز. الجماهير والنادي ككل. لقد لعبت مع مجموعة رائعة من اللاعبين".

واستمر "من العار خروجهم من دوري أبطال أوروبا، ولكن عليك أن تقول إن هدفهم الأساسي كان الفوز بالدوري. الجماهير تنتظر لحظة التتويج بالدوري الإنجليزي منذ فترة طويلة".

وعن محمد صلاح، قال سيسوكو: "لا أعرف إذا كان صلاح سيستمر مع ليفربول أم لا، ولكن إذا رحل ستكون الأمور جيدة أيضا لـ ليفربول".

وفسر "ليفربول فريق ذكي ويعرف جيدا كيف يُعوض رحيل أي لاعب في صفوفه. يمتلكون مجموعة رائعة من اللاعبين الصغار".

ولا يعتقد سيسوكو أن صلاح سينتقل إلى ريال مدريد، قائلا: "لا أعتقد ذهاب صلاح لـ ريال مدريد. ماني هو الأقرب لذلك وليس صلاح".

وشرح "ماني يتمتع بالإمكانيات والخصائص التي يبحث عنها زيدان. أعتقد أن ماني سينتقل إلى ريال مدريد".

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