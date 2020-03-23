خليك في البيت - أوباما ولعبة الـ 8 أسئلة.. عن لقب الكونفدرالية الأغلى ولاعب تمنى مجاورته

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

هذه المرة بالتعاون مع نادي الزمالك، وضيفنا هذه الليلة هو يوسف إبراهيم (أوباما)، الذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي، وينصحكم بالبقاء في المنزل.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

- أول قميص كرة اشتريته؟

لويس فيجو قميص ريال مدريد .

- أول مرة ذهبت إلى الاستاد؟

لا أتذكر بالتحديد، كنت من ناشئي الزمالك وأذهب خلف الفريق في جميع المباريات وكنت من الأطفال حاملي الكرات خارج الملعب.

حتى بعد أن وصلت لمرحلة الناشئين كنت أذهب خلف الفريق في جميع المباريات لمشاهدته وتربيت على مساندته دائما، لذلك بالتأكيد ستكون مباراة للزمالك.

- من أحرف لاعب شاهدته في تاريخ مصر؟

حازم إمام ووليد صلاح الدين.

- من النجم العالمي الذي أثر فيك؟

زين الدين زيدان.

- لاعب تمنيت اللعب بجواره (عالميا ومحليا)؟

عالميا ديل بييرو وأندريس إنييستا.

أما محليا فحازم إمام وحسام غالي.

- أفضل بطولة حصلت عليها؟

بطولة الكونفدرالية لأن ظروفها كانت صعبة جدا.

- حلم تتمنى تحقيقه؟

الاحتراف الخارجي.

- تشكيل فريقك الخماسي؟

فريقي سيتكون من محمود جنش وشيكابالا ومحمد صلاح وحسام حسن.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

خليك في البيت - نور الشربيني تختار لـ في الجول فريقها المفضل واللقب الأغلى

كتاب في البيت - أنا دروجبا (4).. حين هتف ضدي جمهور تشيلسي والخيانة ضد مورينيو

رسميا - كندا تقرر عدم إرسال أي رياضي إلى أولمبياد طوكيو إذا أقيمت في موعدها

الاتفاق السعودي: أزارو آخر العائدين قبل حظر الطيران.. وتحذير للجميع من زيادة الوزن

أرسنال: لن نعود للتدريبات.. الزموا منازلكم وحافظوا على حياة الجميع