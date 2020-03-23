بنشرقي: الزمالك سيتأهل لنهائي إفريقيا.. وأتمنى فوز الوداد على الأهلي

الإثنين، 23 مارس 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

توقع أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك توقع فريقه لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وقال بنشرقي: "أتوقع أن يتأهل الزمالك لنهائي إفريقيا لأن الفريق قوي ويضم مجموعة مميزة من أبرز اللاعبين".

وأضاف عبر قناة الزمالك "أتمنى فوز الوداد على الأهلي والتأهل للنهائي لمواجهتنا، ولكن هذه المباراة ستكون قوية للغاية ومن الصعب التوقع بالفائز منها".

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وأكمل "إذا لعبنا ضد الوداد في النهائي ستكون مباراة صعبة للغاية بالنسبة لي وأيضا لمحمد أوناجم لأننا أبناء نادي الوداد، ولكن في النهاية ستكون مواجهة رائعة وقوية".

وتابع "جماهير الوداد المغربي وجماهير الزمالك هما الأفضل داخل قارة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "أفضل اللعب في حضور الجماهير وأقدم أفضل أداء في المباريات الكبيرة وفعلت ذلك خلال السوبر الإفريقي والمصري وأيضا أمام الترجي".

ويلعب الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال ضد الرجاء المغربي، ويلتقي الوداد مع الأهلي.

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