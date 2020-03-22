فوزي لقجع يتحدث عن مصير نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

تحدث فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي عن مصير دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، مشيرا إلى "لا أحد يعرف تطورات الوضع الصحي".

وقال لقجع: "لا يمكن الكشف عن مصير دوري الأبطال والكونفدرالية اليوم. لا أحد يعرف تطورات الوضع الصحي في قارة إفريقيا بسبب كورونا".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة المنتخب المغربية "نحن اليوم منشغلون بتطورات الوضع الصحي في القارة بسبب كورونا الذي ينتشر بشكل مخيف".

وتابع "أحمد أحمد - رئيس كاف- في رسالته لكل الأفارقة وخاصة أعضاء العائلة الكروية في إفريقيا، إن كاف منشغلة بهذا المستجد وأنها اتخذت ما يلزم من قرارات مثل تأجيل مباريات التصفيات الإفريقية وتأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين".

وأكمل حديثه قائلا: "يفصلنا 40 يوما عن موعد نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية. سنتخذ بلا شك القرار الذي يصب في مصلحة الكل ويضمن صحة وسلامة الجميع".

وأشار "بالنسبة لي، لا يشغلني في الوقت الحالي غير الوضعية الصحية والتي اتخذت إزاءها كل الدول، ومن ضمنها المغرب، إجراءات صارمة قيدت حركة المواطنين للحيلولة دون تفشي الداء".

وأتم "علينا أن ننتظر لنقرر بعد ذلك بشأن هذه المواعيد وغيرها (نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية)، لطالما أننا سنعمل على إعادة برمجة المسابقات بما يتلاءم مع المستجدات".

وتحدد في وقت سابق إقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد المغربي، وكذلك الزمالك والرجاء المغربي، يومي الأول والثاني من شهر مايو المقبل، على أن تكون مواجهتي الإياب يومي 8 و9 من نفس الشهر.

في الكونفدرالية، يلعب بيراميدز أمام حوريا الغيني، ويواجه حسنية أغادير نظيره نهضة بركان في الثالث من مايو، ثم العاشر من نفس الشهر.

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