كارتيرون لـ في الجول: رفضت للتو عرضا يابانيا مغريا.. أريد دوري الأبطال مع الزمالك

الأحد، 22 مارس 2020 - 14:26

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

كشف باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك عن رفضه عرضا مغريا من أحد الفرق اليابانية لرغبته استكمال الموسم مع الزمالك.

وقال كارتيرون في تصريحات لـFilGoal.com: "رفضت للتو عرضا مغريا لأحد الفرق اليابانية بعقد لمدة موسمين، كانوا يريدونني الآن".

وأضاف "رفضت العرض المغري ماديا احتراما مني لنادي الزمالك".

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المدرب الفرنسي أتبع "أريد إنهاء الموسم مع الزمالك، حتى لو استمر لبعد نهاية تعاقدي في شهر يونيو المقبل".

وأتم "أريد الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الزمالك. جماهير الزمالك تستحق ذلك، تستحق أن تفرح".

كاريترون تولى تدريب الزمالك شهر ديسمبر الماضي، خلفا لميتشو سيريدوفيتش المدرب الصربي السابق للفريق.

صاحب الـ49 عاما قاد الفريق في 20 مباراة. توج فيهم بلقبي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي، والسوبر المصري على حساب الأهلي، بجانب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي أيضا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي بداية شهر مايو المقبل في نصف نهائي البطولة.

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