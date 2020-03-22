كارتيرون لـ في الجول: رفضت للتو عرضا يابانيا مغريا.. أريد دوري الأبطال مع الزمالك

كشف باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك عن رفضه عرضا مغريا من أحد الفرق اليابانية لرغبته استكمال الموسم مع الزمالك.

وقال كارتيرون في تصريحات لـFilGoal.com: "رفضت للتو عرضا مغريا لأحد الفرق اليابانية بعقد لمدة موسمين، كانوا يريدونني الآن".

وأضاف "رفضت العرض المغري ماديا احتراما مني لنادي الزمالك".

المدرب الفرنسي أتبع "أريد إنهاء الموسم مع الزمالك، حتى لو استمر لبعد نهاية تعاقدي في شهر يونيو المقبل".

وأتم "أريد الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الزمالك. جماهير الزمالك تستحق ذلك، تستحق أن تفرح".

كاريترون تولى تدريب الزمالك شهر ديسمبر الماضي، خلفا لميتشو سيريدوفيتش المدرب الصربي السابق للفريق.

صاحب الـ49 عاما قاد الفريق في 20 مباراة. توج فيهم بلقبي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي، والسوبر المصري على حساب الأهلي، بجانب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي أيضا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي بداية شهر مايو المقبل في نصف نهائي البطولة.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

مدرب الجزيرة بعد العودة لإسبانيا: يعاملون مصابي كورونا في مصر مثل الطاعون

بن عيادة لـ في الجول: الزمالك فريق كبير ولكن

"نحن وسيلة ترفيه".. المدير التنفيذي لـ ساوثامبتون يقترح عودة الدوري الإنجليزي دون جمهور

خليك في البيت - أحمد بلال ولعبة الـ8 أسئلة

المطالبات تتزايد.. انضمام فرنسا والبرازيل للراغبين في تأجيل أولمبياد طوكيو