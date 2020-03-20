لاعب أرسنال السابق: أوباميانج هو ما ينقص مانشستر يونايتد

الجمعة، 20 مارس 2020 - 18:43

كتب : FilGoal

أوباميانج - بيبي - أرسنال - إيفرتون

قال بول ميرسون لاعب أرسنال السابق والمحلل الحالي بشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إن ما ينقص مانشستر يونايتد حاليا هو انضمام مهاجم هداف لهم.

وكتب ميرسون في مقاله لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة: "بيير إيمريك أوباميانج هو ما ينقص مانشستر يونايتد حاليا، هو هداف والهدافون لا يقدرون بثمن".

وواصل "إن رأيتهم ما قام به يونايتد ضد مانشستر سيتي قبل عدة أسابيع لقد قدم الفريق مباراة جيدة جدا وإنهم لديهم فرصة للمنافسة إن كان لديهم العديد من اللاعبين المميزين خاصة صانع ألعاب".

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وتابع "إن ضموا لاعبا مثل أوباميانج ومعه جاك جريليش من أستون فيلا سيكون الفريق قوة كبيرة في رأيي".

وأضاف ميرسون "يونايتد يحتاج للاعبا يسجل له 20 أو 25 هدفا في الموسم وهذا ما يستطيع أوباميانج تقديمه لهم دون أن يعرق حتى، وأضف له جريليش وخلفه برونو فيرنانديز سيصبح يونايتد قوة كبيرة".

ولكن في الوقت ذاته يرى ميرسون أن انتقال المهاجم الجابوني ليونايتد سيكون من أجل الأموال لأنه سيكون انتقاله الأخير إذ أنه يبلغ من العمر 31 عاما.

وتابع "في اللحظة الحالية أنت لن تستطيع ضمان يونايتد الفوز بالبطولات في الموسمين أو الثلاثة المقبلين ولكن الفريق يتحسن".

وأتم "لو الأمر تعلق بمانشستر سيتي أو ليفربول سيكون الأمر مختلف، لا أقول إن يونايتد لن يفوز بالألقاب ولكن ضمان الفوز بها في ليفربول وسيتي أكبر بكثير".

وينتهي تعاقد أوباميانج مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل.

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