الزمالك لـ في الجول: نتابع تدريبات الثلاثي الأجنبي يوميا.. وعودتهم مرتبطة بفتح الطيران

الخميس، 19 مارس 2020 - 22:38

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

يتابع الزمالك تندريبات ثلاثي الفريق فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يوميا للتأكد من مواظبتهم على المران وعدم انخفاض لياقتهم البدنية.

وسافر الثلاثي خارج مصر في ظل توقف النشاط الكروي بسببب تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر من الزمالك طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "نتابع تدريبات الثلاثي يوميا".

أخبار متعلقة
نادي مصر لـ في الجول: مصير الدوري؟ نتمنى مراعاة عدم ظلم أي فريق حين لعب منتخب أوروبا ضد نجوم إفريقيا في "عام ضد التمييز" عاشور لـ في الجول: لم أطلب 10 ملايين للتجديد مع الأهلي رئيس التظلمات يوضح لـ في الجول سبب تقليص عقوبة كهربا وإمام عاشور.. ورفض استئناف الزمالك

وواصل "هم يسيرون على البرنامج المحدد لهم بشكل جيد".

وأضاف "طبيب الفريق يتابعهم كذلك للتأكد من جلوسهم في منازلهم وأن حالتهم الصحية بأفضل حال".

وعن موعد عودتهم قال: "حال حل أزمة الطيران فحينها يمكن لهم العودة إلى مصر مجددا".

يذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن مد فترة الراحة السلبية في الزمالك لأسبوع آخر في ظل توقف النشاط الكروي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد وليد سليمان لـ الأهلي

رفض تظلم الزمالك الخاص بقمة الدوري

أنا سيد معوض – (2) "أنا مالي ومال الباك ليفت؟"

سبب تأجيل جلسة تجديد تعاقد فتحي مع الأهلي

ألزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجونة: الرغبة متبادلة في ضم إكرامي.. ولكن لا يمكن كسر سقف الرواتب 3 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: الأهلي لم يبلغ رمضان صبحي بأي عقوبة.. وكورونا يؤجل مفاوضات تجديد الإعارة 21 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: كيف يقضي رونالدينيو يومه في السجن وأكبر مخاوفه 28 دقيقة | أمريكا
نادر شوقي: بيراميدز قدم 3 أضعاف عرض الأهلي لضم فتحي.. وسيناريو عبد الله السعيد لن يتكرر 34 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك لـ في الجول: نتابع تدريبات الثلاثي الأجنبي يوميا.. وعودتهم مرتبطة بفتح الطيران ساعة | الدوري المصري
لوكاكو: التوقيع لـ يوفنتوس؟ كنت قريبا ولكن فكرت في إنتر وكونتي ساعة | أوروبا
نادي مصر لـ في الجول: مصير الدوري؟ نتمنى مراعاة عدم ظلم أي فريق ساعة | الدوري المصري
حين لعب منتخب أوروبا ضد نجوم إفريقيا في "عام ضد التمييز" 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك