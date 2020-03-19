الزمالك لـ في الجول: نتابع تدريبات الثلاثي الأجنبي يوميا.. وعودتهم مرتبطة بفتح الطيران

يتابع الزمالك تندريبات ثلاثي الفريق فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يوميا للتأكد من مواظبتهم على المران وعدم انخفاض لياقتهم البدنية.

وسافر الثلاثي خارج مصر في ظل توقف النشاط الكروي بسببب تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر من الزمالك طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "نتابع تدريبات الثلاثي يوميا".

وواصل "هم يسيرون على البرنامج المحدد لهم بشكل جيد".

وأضاف "طبيب الفريق يتابعهم كذلك للتأكد من جلوسهم في منازلهم وأن حالتهم الصحية بأفضل حال".

وعن موعد عودتهم قال: "حال حل أزمة الطيران فحينها يمكن لهم العودة إلى مصر مجددا".

يذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن مد فترة الراحة السلبية في الزمالك لأسبوع آخر في ظل توقف النشاط الكروي.

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