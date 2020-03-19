عاشور لـ في الجول: لم أطلب 10 ملايين للتجديد مع الأهلي

الخميس، 19 مارس 2020 - 21:27

كتب : بسام أبو بكر

حسام عاشور - الأهلي - بني سويف - كأس مصر

نفى حسام عاشور قائد النادي الأهلي ما تردد حول اشتراطه الحصول على 10 ملايين جنيه من أجل التجديد للمارد الأحمر.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عاشور: "كل ما يُقال ليس له أي أساس من الصحة".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "لم أشترط 10 ملايين من الأهلي، لأننا لم نعقد الجلسة الرسمية حتى اللحظة".

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وشرح "مسؤولو الأهلي تحدثوا معي وحددنا يوم الجمعة كموعد لعقد جلسة ومناقشة التجديد، ولذلك ما يقال عن اشتراطي أي أموال ليس صحيحا على الإطلاق".

وأتم "الأهلي بيتي والجلسة الرسمية يوم الجمعة".

وأعلن الأهلي في وقت سابق عقد لجنة التخطيط في النادي لجلسة مع حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

وجدد وليد سليمان عقدة مع الأهلي لمدة موسمين، في انتظار بقية الجلسات مع باقي اللاعبين.

وشارك عاشور صاحب الـ 34 عاما في 5 مباريات هذا الموسم.

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