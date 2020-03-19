رئيس التظلمات يوضح لـ في الجول سبب تقليص عقوبة كهربا وإمام عاشور.. ورفض استئناف الزمالك

أعلنت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة اليوم الخميس تقليص عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" وإمام عاشور لاعبا الأهلي والزمالك من إيقاف لنهاية الموسم إلى إيقاف 10 مباريات فما هو السبب؟

أجاب عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات لـFilGoal.com قائلا: "استمعنا للدفاع المقدم من قبل الأهلي والزمالك وأعدنا مشاهدة كل الفيديوهات المتعلق بالمباراة مجددا".

وتابع "ما معنى عقوبة الإيقاف لنهاية الموسم؟ هذا الأمر يحتاج إلى تفسير هل تشمل العقوبة المباريات الودية أم الرسمية فقط؟".

وأضاف "ماذا لو تعرض الموسم للإلغاء بسبب تفشي فيروس كورونا؟ هل تم تنفيذ العقوبة أم تأجيلها للموسم المقبل؟ شيكابالا تم عقابه بإيقافه 8 مباريات وفي ذلك الحين يكون عوقب هو أكثر من كهربا وإمام عاشور".

وأردف رئيس لجنة التظلمات "كما أنه لا ينبغي أن تقل عقوبة الثنائي عن شيكابالا فكان القرار هو إيقاف 10 مباريات".

وبسؤاله لماذا لم تتم تقليص عقوبة شيكابالا فأجاب "هو قائد الزمالك ويلعب دورا أساسيا في نصح زملائه وإيقاف أي تجاوز منهم".

وتابع "لكن ذلك لم يحدث وهو شارك في الأحداث وبشكل مؤسف لذا تم الإبقاء على عقوبته".

قمة الدوري

في الوقت ذاته رفضت لجنة التظلمات استئناف الزمالك على قرار لجنة الانضباط بمعاقبته بخصم ست نقاط من رصيده جراء الانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي فما هو السبب؟

أجاب الشوربجي "كان من الصعب الاستناد على أدلة في طلب الزمالك في ضوء أن كل أطراف المباراة تواجدت في استاد القاهرة بشكل طبيعي من الأهلي والحكام والمراقبين".

وأتم "استمعنا لأقوال شركة السياحة التي استقبل الزمالك حافلتها في توجهه إلى الاستاد وإلى شهادة سلطات الأمن فتم ثبات العقوبة".

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