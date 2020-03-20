نيفيل: عدم انتهاء الموسم الكروي في الفترة المخصصة له = يوم الحساب لمنظمي اللعبة

قال جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد ومحلل قنوات "سكاي سبورتس" إن عدم نهاية الموسم الكروي الحالي في الفترة المخصصة له وبداية موسم جديد سيكون أشبه بـ"يوم الحساب" بالنسبة لمنظمي كرة القدم.

وقال نيفيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "كرة القدم لا تهم في هذه اللحظة، لكن عدم نهاية الموسم الكروي في الفترة المخصصة له سيكون سيناريو يوم الحساب".

وأضاف "لا أعلم كيف تتجه للموسم الجديد بدون إنهاء الموسم الحالي".

وأتم "لا يمكنني التفكير فيما يمكن أن يحدث، أنا واثق أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تفكر في الأمر ونحن نتحدث الآن".

تفشي فيروس كورونا تسبب في تأجيل كافة مسابقات كرة القدم في العالم، وأبرزها الدوريات الخمس الكبرى ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بجانب تأجيل يورو ٢٠٢٠ لمدة عام.

رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت يوم الخميس، تأجيل البطولات الكروية للمحترفين في إنجلترا حتى نهاية شهر أبريل.

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