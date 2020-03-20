أفشة: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

يتمنى محمد مجدى "أفشة" لاعب خط وسط الأهلي مواجهة الغريم التقليدي لفريقه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت": "أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال".

وواصل "أحب مواجهة الزمالك وفي النهائي سيكون لقاء جماهيري رائع، فالدوري بنسبة 75% سنفوز به".

وعن الفوز على ماميلودي صن داونز في ربع النهائي قال: "تمنيت مواجهته رغم إنني لم أكن متواجدا في الأهلي وقت الهزيمة الكبيرة الموسم الماضي".

وتابع "هو فريق جيد لكن لا يفوز علينا ونحن نسير بشكل جيد وكان لزاما علينا الانتصار".

وأردف أفشة "أحمد فتحي حتى قال لي إنه يريد مواجهة صن داونز".

لقاء السوبر

وعن الهزيمة في لقاء السوبر المصري ضد الزمالك في أبو ظبي قال: "كنا أفضل من الزمالك لكن افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وتابع "الزمالك دافع جيدا واستحوذ على الكرة بشكل جيد حينما امتلك الكرة، حينما أضاع أشرف بنشرقي ركلته قلت لوليد سليمان أصعب ركلتين لنا الرابعة والخامسة وأهدرناهما للأسف.

وأردف "تمنيت أن أسدد ركلات الترجيح فأنا مميز فيها".

وأتم "تمنينا مواجهة الزمالك في لقاء الدوري ولكنه انسحب، كنا نريد مواجهته".

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