أفشة: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

الجمعة، 20 مارس 2020 - 01:47

كتب : رامي جمال

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف أفشة ضد طلائع الجيش

يتمنى محمد مجدى "أفشة" لاعب خط وسط الأهلي مواجهة الغريم التقليدي لفريقه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت": "أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال".

أخبار متعلقة
أفشة يحكي عن أصعب 4 ساعات قبل انضمامه لـ الأهلي.. وتفاصيل مكالمة عبد الله السعيد أفشة: عبد الحفيظ قال لي 4 مرات سنضمك لـ الأهلي.. وانتقاد الجمهور لي صحيح وكيله: الأهلي لم يبلغ رمضان صبحي بأي عقوبة.. وكورونا يؤجل مفاوضات تجديد الإعارة

وواصل "أحب مواجهة الزمالك وفي النهائي سيكون لقاء جماهيري رائع، فالدوري بنسبة 75% سنفوز به".

وعن الفوز على ماميلودي صن داونز في ربع النهائي قال: "تمنيت مواجهته رغم إنني لم أكن متواجدا في الأهلي وقت الهزيمة الكبيرة الموسم الماضي".

وتابع "هو فريق جيد لكن لا يفوز علينا ونحن نسير بشكل جيد وكان لزاما علينا الانتصار".

وأردف أفشة "أحمد فتحي حتى قال لي إنه يريد مواجهة صن داونز".

لقاء السوبر

وعن الهزيمة في لقاء السوبر المصري ضد الزمالك في أبو ظبي قال: "كنا أفضل من الزمالك لكن افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وتابع "الزمالك دافع جيدا واستحوذ على الكرة بشكل جيد حينما امتلك الكرة، حينما أضاع أشرف بنشرقي ركلته قلت لوليد سليمان أصعب ركلتين لنا الرابعة والخامسة وأهدرناهما للأسف.

وأردف "تمنيت أن أسدد ركلات الترجيح فأنا مميز فيها".

وأتم "تمنينا مواجهة الزمالك في لقاء الدوري ولكنه انسحب، كنا نريد مواجهته".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

متى يعود محترفي الزمالك الثلاثة؟

نادر شوقي: بيراميدز قدم 3 أضعاف عرض الأهلي لضم فتحي

حين لعب منتخب أوروبا ضد نجوم إفريقيا في "عام ضد التمييز"

عاشور لـ في الجول: لم أطلب 10 ملايين للتجديد مع الأهلي

رئيس التظلمات يوضح لـ في الجول سبب رفض استئناف الزمالك

أفشة الأهلي الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفشة: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا 2 ساعة | إفريقيا
أفشة يحكي عن أصعب 4 ساعات قبل انضمامه لـ الأهلي.. وتفاصيل مكالمة عبد الله السعيد 3 ساعة | الدوري المصري
مرتضى عن قرارات لجنة الاستئناف: وقعوا في الفخ 3 ساعة | الدوري المصري
أفشة: عبد الحفيظ قال لي 4 مرات سنضمك لـ الأهلي.. وانتقاد الجمهور لي صحيح 3 ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: أندية الدوري الإنجليزي سترد أموال البث التلفزيوني إذا أُلغيَت المسابقة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الثالث في الدوري الألماني.. فرانكفورت يعلن إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا 3 ساعة | أوروبا
الجونة: الرغبة متبادلة في ضم إكرامي.. ولكن لا يمكن كسر سقف الرواتب 4 ساعة | الدوري المصري
وكيله: الأهلي لم يبلغ رمضان صبحي بأي عقوبة.. وكورونا يؤجل مفاوضات تجديد الإعارة 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك