مرتضى عن قرارات لجنة الاستئناف: وقعوا في الفخ

الجمعة، 20 مارس 2020 - 01:08

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

عبر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بقرارات لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة بسبب "وقوعهم في الفخ"، على حد وصفه.

وقررت لجنة الاستئناف تقليص عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" وإمام عاشور إلى إيقاف لمدة 10 مباريات، إلى جانب رفض تظلم الزمالك بخصوص اعتباره منسحبا من قمة الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "ما فعلته لجنة الاستئناف اليوم جعلني سعيدا جدا جدا. لقد وقعوا في الفخ".

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وأوضح في تصريحاته عبر قناة الزمالك "في البداية، لجنة الاستئناف أوضحت في وقت سابق عدم وجود أي وقت لعقد اجتماعها، فكيف اجتمعت بشكل مفاجئ وأين اجتمعت؟".

وأضاف "الأمر الثاني وهو الأهم إن لائحة المسابقات تنص على عدم اعتبار أي فريق منسحب أو يتقرر خصم أي نقاط من رصيده، إلا بعد التحقيق مع مسؤوليه. وهذا لم يحدث".

وتابع "لجنة التظلمات لم تحقق في أسباب عدم وصول الزمالك للملعب وبالتالي خالفت اللوائح بالفعل. رغم حزني من القرارت إلا أنني شعرت بالسعادة بسبب وقوعهم في هذا الفخ".

وأشار "كنت متخوفا أن يدعونا لتحقيق "أي كلام" وفي النهاية يتخذون قراراتهم، لأنه وقتها ستُطبق اللائحة بالفعل، ولكن الآن لم يحققوا في أي شيء وبالتالي أي محامي صغير سيفوز عليهم في القضية".

وأكمل حديثه قائلا: "سنذهب إلى المحاكم وسنحصل على حقوقنا. لن نترك حق الزمالك ولن يقدر أي شخص على خصم أي نقاط من الزمالك".

وتطرق رئيس الزمالك لنفي كل ما يُقال بخصوص تمديد ناديه لعقود أكثر من لاعب، قائلا: "لن نُغير عقود أي لاعب في الزمالك في الوقت الحالي. كل لاعب مستمر بنفس عقده وبنفس المبالغ المتفق عليها سابقا. نُجدد فقط لما يقترب عقودهم من النهاية".

وأتم "جددنا لـ محمود علاء وسنجدد لـ حازم إمام".

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