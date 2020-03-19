تقليص عقوبة كهربا وإمام عاشور.. ورفض تظلم الزمالك الخاص بقمة الدوري

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة المصري قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة الخاصة بلقاء السوبر.

وأعلنت لجنة الاستئناف تقليص العقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك ليصبح الإيقاف لـ 10 مباريات لكل منهما، بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم.

كما عدلت اللجنة العقوبة الصادرة بشأن إدارة نادي الزمالك، أحمد زاهر، بجعل الإيقاف لـ 12 مباراة بدلا من نهاية الموسم.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى "تأييد بقية القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق".

وتطرقت لجنة الاستئناف لمناقشة التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي (اعتبار الزمالك مهزوما في القمة بسبب عدم حضوره المباراة)، وقررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا (بقاء القرارات كما هي).

ولم يكن يحق لـ الأهلي والزمالك سوى التظلم على عقوبات كهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وفقا للائحة.

التظلم قُبل على الثلاثي وتقلصت العقوبة، بينما استمرت عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات كما هي.

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