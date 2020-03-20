أفشة: عبد الحفيظ قال لي 4 مرات سنضمك لـ الأهلي.. وانتقاد الجمهور لي صحيح

قال محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كان يتابعه حينما لعب معارا من إنبي في صفوف الرجاء وقال له إن انضمامه للمارد الأحمر مسألة وقت فقط.

وتحدث أفشة لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت" قائلا: "عبد الحفيظ قال لي 4 مرات ستأتي إلى الأهلي يوما ما".

وواصل "قالها وأنا في الرجاء وفي إنبي وآخر مرة في بيراميدز في وقت لم يتصور أحد أن ينتقل لاعب من بيراميدز للأهلي".

وأضاف "كنت أنتظر تنفيذ ذلك الوعد".

وتابع أفشة "من يدخل الأهلي لا يفكر في تركه هذا مستحيل، الأهلي ناد أوروبي مثل ريال مدريد وبرشلونة لا أقول ذلك لخداع أحد".

وشدد "الأهلي به التزام كبير".

وعن إضاعته لفرصة هدف محقق في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد ماميلودي صن داونز قال أفشة: "الجمهور على حق في انتقاده لي على تلك الفرصة".

وأكمل "دائما أسدد بباطن القدم لكن تلك الكرة كان يجب أن أسددها بقوة ولو عادت الفرصة لي سأددها بقوة حتى لو ضاعت".

أما عن إضاعته لفرصة هدف محقق ضد طنطا في الدوري قال: "كنت أريد ضمان تسجيل الهدف بشكل كبير فضاعت، عم حارث عامل الأهلي قال لي كان يجب أن تسدد الكرة بشكل ساقط وهو على حق".

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