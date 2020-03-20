ذا أثلتيك: أندية الدوري الإنجليزي سترد أموال البث التلفزيوني إذا أُلغيَت المسابقة

ستتلقى أندية الدوري الإنجليزي ضربة قوية حال عدم استئناف موسم 2019-2020 قد تؤثر على حالتها الإقتصادية.

تفشي فيروس كورونا في إنجلترا تسبب في توقف الدوري الإنجليزي ليوم 3 إبريل، قبل أن يعود الاتحاد الإنجليزي ويؤجل موعد العودة حتى 30 إبريل.

شبكة "ذا أتلتيك" نشرت تقرير يفيد بأن أندية الدوري سترد الأموال التي حصلت عليها إثر البث التلفيزيوني والتي بلغت 762 مليون جنيه استرليني.

التقرير أشار إلى أن المديرين التنفيذيين للأندية الـ20 قد بُلغوا بهذا القرار باتصال من كلوديا أرني الرئيسية التنفيذية للدوري الإنجليزي صباح الخميس.

ويأتي قرار استعادة الأموال بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاق، إذا تم إلغاء الدووري.

لكن لا يزال هناك التزام بنسبة "100%" -بحسب ما ذُكر في التقرير- باستمرار الدوري الإنجليزي حتى وإن استكمل دون جماهير.

توقف الدوري أثر بالسلب على شبكة "سكاي سبورتس" الناقلة لمسابقة، بسبب عدم تلقي الشبكة أي إعلانات تليفزيونية، كما أوضح التقرير.

فما موقف الأندية؟

هناك فئة ترغب في استكمال مباريات الدوري دون جماهير وخلف الأبواب المغلقة، حتى لا تتأثر ميزانيتها، مما يُضِعف موقفها المالي ويعرقلها عن دفع أجور لاعبيها.

لذلك فكروا في إن يخضع اللاعبون لاختبار اكتشاف فيروس كورونا، مع تغطية أيدي اللاعبين بالقطن، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

فقرار اللعب دون جماهير يأتي رغبة منهم في الحفاظ على الموظفين، لأن إدارات الأندية تعتقد أن تسريح الموظفين أصبح قريبا، كما حدث في نادي ليون الفرنسي، إلا أن الأندية أيضا تتمنى أن يفعل لاعبوها مثلما فعل اللاعبون في ألمانيا وتبرعوا برواتبهم للموظفين.

أما الفئة الأخرى فتخشى أن يرفض اللاعبون اللعب دون جماهير، خوفا على صحتهم وعلى صحة عائلاتهم، خصوصا إذا دخلت إنجلترا في حالة عزل تام لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وصرح مصدر رفض ذكره اسم لـ "ذا أتلتيك"، وقال: "علينا البحث لأفكار خارج الصندوق لإيجاد حلول، لن يتم استئناف (الدوري) بالطريقة العادية".

وأضاف "الأندية قررت أن تفكر في أفضل طريقة للاستمرار قبل المضي قدما، لأن أي محاولات الآن قد تؤدي لحدوث ضجة".

ورغم التأكيد بنسبة 100% على استمرار الدوري إلا أن هناك إداريين "قد يشعرون بالتوتر" إذا لم يتم استئناف الدوري في منتصف مايو، باستثناء الإداريين في مانشستر يونايتد وليفربول حيث أعلن الناديين عن دفع رواتب الموظفين بشكل طبيعي.

ويصل إجمالي رواتب الموظفين لـ250 ألف جنيه استرليني في ليفربول عن المباراة الواحدة التي تُلعب على ملعب أنفيلد.

أما مانشستر يونايتد فسيدفع رواتب 3000 موظفا، عن المباريات التي المباريات الـ4 التي تأجلت حتى الآن والتي ستكلف خزائن النادي مليون جنيه استرليني.

ومن المتوقع أن ينتهي الدوري الإنجليزي في الأيام الأخيرة من يونيو المقبل أو الأول من يوليو بسبب تأجيل الدوري.

وتوقف الدوري الإنجليزي بعد الجولة 29 بسبب انتشار فيروس كورونا في إنجلترا، وإصابة كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي وميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بالفيروس قبل أن يتم شفائهما، بالإضافة لـ3 لاعبين من ليستر سيتي.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد قرر استمرار الدوري الإنجليزي الممتاز وكل مسابقات الكرة في إنجلترا، قبل أن يعود في قراره بعد ظهور إصابات بين لاعبي الدوري.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

متى يعود محترفي الزمالك الثلاثة؟

نادر شوقي: بيراميدز قدم 3 أضعاف عرض الأهلي لضم فتحي

حين لعب منتخب أوروبا ضد نجوم إفريقيا في "عام ضد التمييز"

عاشور لـ في الجول: لم أطلب 10 ملايين للتجديد مع الأهلي

رئيس التظلمات يوضح لـ في الجول سبب رفض استئناف الزمالك