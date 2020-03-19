رئيسة وزراء صربيا ينتقد كسر يوفيتش للعزل الصحي.. قد يُعاقب من ريال مدريد

الخميس، 19 مارس 2020 - 15:43

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ريال مدريد

انتقدت آنا برنابيتش رئيس وزراء صربيا، لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بسبب عدم التزامه بالعزل الصحي.

لوكا يوفيتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وشوهد يوفيتش في حفلة بأحد شوارع بلجراد في عيد ميلاد صديقته وكسر أمر الحجر الصحي المفروض في بلاده ومن ناديه ريال مدريد.

وقالت برنابيتش في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "لدينا أمثلة سلبية من لاعبينا لكرة القدم، الذين يتلقون أجورا مرتفعة ويتجاهلون العزلة الإلزامية بعد العودة للوطن".

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وحثت رئيسة وزراء صربيا جميع مواطنيها بالالتزام بالجلوس داخل منازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان قد تم عزل جميع أعضاء فريق ريال مدريد وإغلاق منشآت النادي الأسبوع الماضي بسبب ثبوت إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن لوم رئيسة وزراء صربيا للاعبها قد لا يكون الأخير وأن اللاعب قد يتم يواجه إجراءات تأديبية من نادي ريال مدريد.

وكان يوفيتش قد انضم إلى ريال مدريد في صفقة مقابل 60 مليون يورو الصيف الماضي من فريق إينتراخت فرانكفورت.

ولم يشارك المهاجم الصربي أساسيا سوى في 4 مباريات فقط.

وتوقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وطالبت منظمة الصحة العالمية سكان العالم بالتزام منازلهم قدر المستطاع للحد من انتشار ذلك الفيروس الذي وصفته بالوباء العالمي.

وتعتبر إسبانيا رابع أكثر الدول المصابة بالفيروس إذ بلغ عدد حالاتها 17147 حالة بينهم 767 حالة وفاة.

أما صربيا فلديها 97 حالة دون أي حالات وفاة حتى الآن.

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