لجنة التظلمات: الزمالك تظلم ضد عقوبة الدربي.. وموقف عقوبات السوبر

كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة أن الزمالك تظلم ضد عقوبة اعتباره خاسرا، وخصم 3 نقاط من رصيده، لعدم حضوره إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلي يوم 24 فبراير الماضي.

وقال الشوربجي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" في حديثه بشكل عام: :"لا يمكننا تغليظ أي عقوبة، فقط نؤيدها أو نقلصها أو نلغيها".

وأردف، متحدثا عن عقوبات مباراة السوبر المحلي الذي فاز به الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح يوم 20 فبراير: "الناديان تظلما ضد العقوبات، كل ناد قدم أسبابه وندرس كل الأمور".

وأكمل "سنصدر القرار قريبا، الكل يرى ظروف الطقس وأعضاء اللجنة من محافظات مختلفة".

ولا يحق للناديين الاستئناف سوى على عقوبات محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق الأبيض للإيقاف حتى نهاية الموسم، بجانب إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمدة 8 مباريات.

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