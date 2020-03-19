إنبي: بابنا مفتوح أمام صالح جمعة ولكن بشروط.. ولن نطارد أسامة جلال في الشارع

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي إن أي فريق في مصر يتمنى ضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلي، لكن لم يحدث وأن طلب النادي عودته لصفوفه مرة أخرى، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام اللاعب لكن بشروط.

وصرح عبد الناصر عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "صالح لاعب جمعة لاعب كبير أي ناد في مصر يتمناه، ولكن لم يحدث أن طلبنا عودته ولم نتشاور لضمه، كان متاحا لنا التعاقد مع 3 لاعبين في يناير".

وأضاف "صالح جمعة ابننا وباب النادي مفتوح أمامه، ولكن لنا شروطنا فلا يمكن أن ندفع الرواتب الكبيرة التي تدفعها الأندية الأخرى، وثانيا الرأي الفني لابد من الرجوع له والاحتياج الفني وهل هناك وفرة في مركزه أم لا، وهل عقود لاعبينا مستمرة لم يتم دراسة هذا الأمر بصراحة".

صالح جمعة انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في صيف ٢٠١٥، ولم يشارك في أي مباراة مع الأهلي منذ نهاية الموسم الماضي.

وبسؤاله عن توقيع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي عقدا للانتقال للأهلي، رد مدير الكرة بإنبي "أسامة جلال عقده مستمر معنا، لذا لا نتوقف أمام هل وقع 3 أو 4 أو 5 سنوات، لن نسير وراء اللاعب في بيته أو الشارع للتحقق من توقيعه لأي جهة".

وأشار "طالما اللاعب مرتبط بتعاقد معنا، لا يمكن أن يوقع مع ناد آخر، وإلا سيتعرض لعقوبات".

وشدد "ماذا يفعل أي لاعب بالتوقيع على 600 عقد، فالقرار سيبقى في النهاية لإدارة النادي، وسواء وقع على عقود أو رغبة كأنها لم تكن، طالما عقده ساري".

وأضاف مدير الكرة بإنبي في سياق متصل "فكرنا في استعارة علي لطفي حارس مرمى الأهلي خلال يناير الماضي، لكن لم نتفاوض رسميا، بل كانت مجرد مشاورات داخلية، ولكن بعد تألق محمود جاد والبلعوطي ستختلف الأمور، طالما أن المركز به وفرة لا داع لدفع مبالغ كبيرة، بل نوفرها لأمور أخرى".

وأتم "أتمنى أن يستمر محمد شريف معنا، ولكن القرار للأهلي واحتياجاته، فهو لاعب مميز وتأقلم مع إنبي، الناديان واللاعب استفادوا من الإعارة فهو ثاني هدافي الدوري خلف عبد الله السعيد، ولكن الحديث بشأنه سابق لأوانه، وسيتم فتح هذا الملف في نهاية الدور الثاني".

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