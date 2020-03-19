تقرير مغربي: لجنة طوارئ الكاف تقترح إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بالكاميرون

الخميس، 19 مارس 2020 - 14:15

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

اقترحت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بخروج المغلوب في الكاميرون المقرر استضافتها للنهائي.

ويحتضن ملعب دوالا المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر له 28 مايو المقبل.

وكشف موقع le360 الرياضي المغربي عن وجود اقتراح بإقامة مواجهتي الأهلي أمام الوداد والزمالك ضد الرجاء من مباراة فاصلة في الكاميرون بدلا من نظام الذهاب والإياب.

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وكان من المفترض أن يحل ممثلا مصر ضيفين في المغرب يومي 1 و2 مايو بينما تستضيف مصر إياب نصف النهائي أحد يومي 8 أو 9 مايو.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر والمغرب لحين إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأشار التقرير إلى وجود متسع من الوقت أمام اللجان المختصة بالاتحاد الإفريقي لمناقشة الأمر سعيا لمعرفة آخر التطورات قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكانت مصر والمغرب قد قررا غلق المجال الجوي لمدة أسبوعين على الأقل للحد من انتشار فيروس كورونا.

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