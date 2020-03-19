رسميا - تأجيل الموسم الكروي في إنجلترا حتى نهاية أبريل

الخميس، 19 مارس 2020 - 15:28

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الكرة الإنجليزي تأجيل كافة مسابقات كرة القدم الاحترافية في إنجلترا للرجال والنساء حتى يوم ٣٠ أبريل على الأقل.

وكانت الرابطة قد عقدت اجتماعا بحضور ممثلي ٢٠ فريقا من الدوري الإنجليزي الممتاز وغيرهم من مسؤولي الأندية والدرجات الدنيا، في مكالمة مطولة صباح الخميس، لوضع استراتيجية إكمال الموسم بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان رابطة الدوري الإنجليزي المشترك مع كافة الروابط: "نمر بظروف غير مسبوقة على الإطلاق وتطلبت منا تحركا سريعا".

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وواصل "جميعنا دعمنا قرار يويفا بتأجيل بطولة يورو ٢٠٢٠، للتأكد من انتهاء الدوريات والكؤوس المحلية في البلدان المختلفة".

وتابع "قوانين الاتحاد الإنجليزي تنص على إنهاء الموسم بحد أقصى يوم ١ يونيو لكل مسابقة، على الرغم من ذلك اتفق مجلس الاتحاد الإنجليزي على تمديد فترة نهاية الموسم بالنسبة لكرة القدم للمحترفين وتأجيل المباريات حتى يوم ٣٠ أبريل".

واستطرد "تطور موقف كوفيد ١٩ مازال غير واضحا، ويمكننا أن نؤكد للجميع أن صحة وسلامة اللاعبين والأطقم الفنية والجماهير هي أولويتنا، وسنستمر في اتباع تعليمات الحكومة والعمل بتعاون كبير معهم للحفاظ على الموقف تحت السيطرة، مع اختبار كافة الخيارات المتاحة لاستمرار الموسم حينما تسنح الظروف".

رابطة الدوري الإنجليزي اجتمعت في وقت سابق يوم الجمعة الماضي، عقب إصابة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بفيروس كورونا، وقررت تأجيل الموسم الكروي حتى يوم ٤ أبريل على الأقل.

حتى الآن سجلت بريطانيا ٢٦٢٦ حالة إصابة بفيروس كورونا مع ١٠٤ حالة وفاة و٦٥ حالة تعافي.

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