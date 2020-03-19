تقرير – الشرطة استطاعت إيقافه.. إحباط محاولة هروب إيجوايين من إيطاليا

أوقفت الشرطة الإيطالية جونزالو إيجوايين مهاجم يوفنتوس ومنعته من مغادرة البلاد لرغبته في الهروب من الحجر الصحي وحظر التجول والعودة للأرجنتين في ظل تفشي فيروس كورونا.

جونزالو إيجواين النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية في تقرير لها اليوم الخميس أن إيجوايين حاول استقلال طائرة خاصة للهروب من إيطاليا.

ولكن الشرطة أوقفته في ظل ثبوت إصابة اثنين من زملائه في يوفنتوس دانييلي روجاني وبليز ماتويدي بفيروس كورونا.

ورغم منع السفر العادي بين الأرجنتين وإيطاليا في الوقت الحالي فإن إيجوايين كان يملك خطة بالسفر إلى فرنسا ومن هناك إلى إسبانيا.

ومن إسبانيا يطير إيجوايين وعائلته إلى الأرجنتين.

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