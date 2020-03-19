نادر شوقي يكشف لـ في الجول سبب تأجيل جلسة تجديد تعاقد فتحي مع الأهلي

الخميس، 19 مارس 2020 - 18:37

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتحي مع الأهلي أمام صن داونز

تأجلت جلسة مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق إلى يوم الأحد المقبل فما هو السبب؟

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

أجاب نادر شوقي وكيل أعمال فتحي لـFilGoal.com قائلا: "حينما أعطى الأهلي لاعبيه راحة سلبية من المران سافر فتحي مع عائلته للعين السخنة".

وواصل "وأعلن الأهلي أمس الأربعاء نيته الجلوس مع فتحي للتفاوض بشأن تجديد التعاقد وعرض مسؤولو الأهلي علي أن أنوب عنه فرفضت".

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وأردف "يجب أن يتواجد صاحب الشأن لحضور كل المفاوضات".

وأتم نادر شوقي حديثه "لذا تم الاتفاق على تأجيل جلسة المفاوضات إلى يوم الأحد المقبل".

وكان الأهلي أعلن نيته عقد اجتماعات مع رباعي الفريق أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامي لحسم موقفهم إذ أن عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

واستطاع الأهلي في وقت سابق تجديد تعاقد وليد سليمان رسميا لموسمين.

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