ماني يوجه رسالة للسنغال للحد من تفشي كورونا.. وصحفي: تبرع بـ٤٥ ألف يورو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 14:37

كتب : محرر FilGoal.com

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وجه ساديو ماني نجم ليفربول رسالة توعية إلى مواطنيه في السنغال ليشدد على ضرورة اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية بضرورة نظافة الأيدي، كما تبرع بمبلغ ٤٥ ألف يورو لدولته. وذلك وفقا للاسانا كامارا صحفي "بي بي سي" السنغالي.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليفربول

ونشر الصحفي مقطع فيديو يظهر ماني من خلاله قال فيه نجم ليفربول: "أعزائي مواطني السنغال، فيروس كورونا مرض يجب أن نتعامل معه بجدية وحذر شديدين، طهروا أيديكم قدر المستطاع واغسلوها لمدة ٣٠ ثانية، لنحارب سويا ضد انتشار الفيروس".

كما كتب الصحفي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رسالة من ماني للحد من انتشار كوفيد ١٩، وعرض ٤٥ ألف يورو للسنغال للمساهمة في مكافحة المرض".

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فيروس كورونا تفشى في العالم وتسبب في توقف المسابقات الرياضية حوله، وأبرزها الدوريات الخمس الكبرى بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

السنغال أصدرت قرارا بغلق كافة المدارس في الدولة يوم السبت ولمدة ٣ أسابيع وكذلك إلغاء كافة الأحداث التي تتضمن التجمعات خاصة الدينية منها، للحد من انتشار فيروس كورونا بعد إصابة ٢٤ شخصا به على مدار الأسبوعين الماضيين.

ماني صاحب الـ٢٧ عاما شارك خلال الموسم الجاري مع ليفربول في ٣٨ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ١٨ هدفا وصنع ١٢ آخرين.

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