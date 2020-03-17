ماونت يعتذر لـ تشيلسي بسبب لعب الكرة في الشارع

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 18:09

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي - بايرن ميونيخ - دوري أبطال أوروبا

اعتذر ماسون ماونت لاعب تشيلسي لناديه بسبب عدم التزامه بتعليمات العزل الذاتي ولعبه لكرة القدم في الشارع.

ماسون ماونت

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وكان انتشر فيديو مصور لماونت رفقة صديقه ولاعب وست هام ديكلان رايس وهما يلعبان الكرة في أحد الملاعب في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأغلق تشيلسي مقر تدريباته حتى الـ23 من الشهر الجاري بشكل مبدئي عقب تشخيص كالوم هودوسون أودوي بفيروس كورونا.

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وطُلب من كل لاعبي تشيلسي عزل أنفسهم ذاتيا لـ14 يوما وهو ما لم يمتثل له اللاعب الشاب.

وشارك اللاعب صاحب الـ21 عاما مع تشيلسي الموسم الجاري في 41 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ستة أهداف وصنع خمسة جاءوا جميعا في الدوري الإنجليزي فقط.

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