مانشستر يونايتد يفعل بند التجديد لعام إضافي في عقد ماتيتش

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 14:01

كتب : FilGoal

نيمانيا ماتيتش - مانشستر يونايتد

فعل نادي مانشستر يونايتد بند التجديد لعام إضافي في عقد نيمانيا ماتيتش معه ليستمر النجم الصربي لموسم إضافي.

نيمانيا ماتيتش

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ماتيتش صاحب الـ٣١ عاما كان قد دخل الأشهر الأربعة الأخيرة في تعاقده مع الشياطين الحمر، وكان بإمكانه الانضمام إلى أي فريق مجانا إن لم يتم تفعيل البند في عقده.

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وكان النجم الصربي منفتحا على فكرة الرحيل عن صفوف يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الماضي، لكن مع الإصابات وتألقه في التدريبات، أُجبر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على الاستعانة به ولم يقصر ماتيتش قط.

الدولي الصربي بدأ ٩ من آخر ١٠ مباريات خاضها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وغاب عن واحدة بسبب الإيقاف.

وكان ماتيتش قد وقع على عقد يمتد لـ٣ أعوام مع خيار التمديد لرابع حينما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من اتشيلسي في عام ٢٠١٧ بمبلغ ٤٤.٧ مليون يورو.

وشارك ماتيتش خلال الموسم الجاري في ٢٢ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

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