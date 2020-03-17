فيفا ينشر خمس تكتيكات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيديو قصير ظهر فيه عدد من مدربي العالم وأرسين فينجر مدير قسم التطوير في الاتحاد، لشرح خمس تكتيكات أوضحتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

البداية عند فينجر مدرب أرسنال الأسطوري الذي قال: "جميعنا يفهم الموقف وأن فيروس كورونا تهديد خطير، نحن بحاجة لوضع الصحة كأولوية لنا جميعا".

وواصل "توجد خمس تكتيكات لمواجهة فيروس كورونا، وأحث الجميع على اتباعها بالتزام شديد".

فيما تحدث ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق لحث الجميع على غسل اليدين قائلا: "الأمر يبدأ من اليدين، أرجوكم اغسلوا أيديكم بدقة، وإن كان متاحا أن تستخدم منظفا كحوليا افعل ذلك".

أما كايسي ستوني مدربة نساء مانشستر يونايتد قالت: "غط أنفك بمرفقك أثناء العطس او السعال، وإن استعملت محارم تخلص منها سريعا".

وقال أليو سيسي مدرب منتخب السنغال: "بالنسبة لوجهك، تجنب اللمس خاصة أنفك وفمك، يمكن لذلك أن يمنع الفيروس من الدخول إلى جسدك".

وتحدث جوزيه مورينيو مدرب توتنام الحالي قائلا: "بالنسبة للتواصل الاجتماعي، خذ خطوة للخلف، كن على بعد متر على الأقل من الشخص الذي تتحدث إليه، من الجميع عموما خاصة من يسعل أو يعطس".

وظهرت جيل إليس مدرب منتخب أمريكا للسيدات الذي فاز بكأس العالم ٢٠١٥ و٢٠١٩: "إن شعرت أنك لست بخير، لا تخرج من المنزل، في بعض الدول ينصح بالعزل للأشخاص الأصحاء كذلك، أرجوكم اتبعوا كافة التعليمات من سلطات الصحة المحلية".

FIFA and WHO launch five key tactics to tackle coronavirus: https://t.co/CEqrrjXEAC pic.twitter.com/xitn2x1SJS — FIFA Media (@fifamedia) March 16, 2020

فيفا كان قد وقع في وقت سابق بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتسبب انتشار الفيروس في توقف مسابقات الكرة في أكثر من مكان في العالم وكذلك الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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