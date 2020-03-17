كارتيرون: الاتحاد الإفريقي تحامل على الأهلي في نهائي الترجي.. ونجونا من كارثة

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحامل على الأهلي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي عام 2018.

وقال كارتيرون عبر قناه الزمالك: "كنت مدربا للأهلي وقتها والاتحاد الإفريقي تحامل علينا وأوقف بعض اللاعبين وأصدر قرارا ضدي".

وأضاف "لم أفهم لماذا لعبنا هذه المباراة رغم تعرض حافلة اللاعبين للهجوم من جماهير الترجي وإصابة أحدهم".

وأكمل "كل الظروف التي أحاطت بهذه المباراة كانت تشير إلى حدوث كارثة ولكننا نجونا من ذلك".

وأتم تصريحاته "ولن بعد ذلك أثبت قدرتي كمدرب في الفوز على الترجي وتغلبت عليه مع الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي، ثم مع الزمالك أيضا مرتين".

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