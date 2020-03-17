السعيد: لم يطلب أحد مشاركتي في الأولمبياد.. ولا أركز في إمكانية إلغاء أهدافي بالدوري

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - احتفال نادي الـ 100

كشف عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لم يتواصل معه بشأن إمكانية استدعائه للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية (طوكيو 2020).

صرح السعيد عبر قناة النهار "لم يحدث تواصل معي بشأن إمكانية استدعائي لقائمة أولمبياد طوكيو، أتمنى أن تقام المنافسات في النهاية رغم الظرف الحالي".

وبشأن إمكانية استمراره في اللعب الدولي سعيا للمشاركة في مونديال 2022، رد "لا أعرف ما سيحدث غدا".

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وأضاف في سياق آخر "لا يمكن تحديد سن للاعتزال بل حسب الظروف والأجواء، وأمور عديدة توجه اللاعب، لذا سأواصل اللعب طالما لدي القدرة على الأداء".

وتابع "لم أركز في إمكانية إلغاء الدوري وعدم احتساب أهدافي، كل شيء يحدث نصيب سواء أضيفت الأهداف أو خسرتها، الأهم أن تستقر الأمور، لم أركز في الإلغاء وماذا يتم بعده".

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 13 هدفا في الدوري المصري ليتصدر قائمة الهدافين.

ووصل عبد الله السعيد إلى 104 هدفا في الدوري المصري، بالمركز الثامن في ترتيب هدافين المسابقة.

وأشار عبد الله "لدينا بطولة مهمة في الدور قبل النهائي للكونفدرالية في شهر مايو، إنها مهمة للاعبين والنادي، لدينا فريق جيد وقادر على تحقيق اللقب ليكون خطوة جيدة للمستقبل، لابد من الاستعداد لترجمة مجهود موسم بأكمله، لن نبخل بجهد أو ننتظر شيئا يعطلنا بل كل اللاعبين لديهم رغبة في إضافة بطولة لهم وللنادي، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وتابع "أكون سعيدا بأي إنجاز في تاريخي ومشواري الكروي، والإعلام يتحدث عني بشكل جيد، ويمنحني حقي على مستوى الأرقام أو النتائج، ولا يخبئ أحد أرقامي، لا أشعر بأي تقصير إعلامي معي".

وتابع السعيد "لا أنظر للأمور من زاوية (من بديل من)، بل كل مدرب يلعب بخطة معينة سواء بشأن الاعتماد على صانع اللعب من عدمه، والآن هناك حرية أكبر في تغيير طرق اللعب، إلا أن هناك لاعبين جيدين بنفس مركزي مثل أفشة في الأهلي وأحمد حمدي لاعب الجونة".

واستطرد "من الطبيعي أن الجيل الجديد يكتسب الثقة والخبرة والتعامل مع الضغوط تدريجيا لحين أن يتحمل المسؤولية، الفكرة أن الجيل الحالي لا تراه الجماهير أنه يتحمل، هناك عدة لاعبين مميزين بحاجة لوقت فقط".

ولفت اللاعب الدولي "جددت تعاقدي مع بيراميدز ثلاثة مواسم، وما أملكه حاليا أنني مستمر مع النادي لنهاية تعاقدي، لكن لا نعرف ما سيحدث غدا، فالأمور في كرة القدم تتغير في ثانية، مثل الظرف الذي نعيشه حاليا، ليس شرطا ما يسير الآن هو الذي سيبقى، الأهم التركيز في الفترة الحالية والتأقلم على أي ظروف مستقبلية".

وأتم تصريحاته "منظومة بيراميدز جيدة ولديها أهداف مستقبلية، أحب التواجد في هذه المنظومة، سعيد بالتجربة، فالإدارة توفر كل شيء ومتمسكة بي لذا فضلت استكمال مشواري معهم رغم وجود مشاورات حول انتقالي للزمالك صيف العام الماضي".

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