أفشة يوضح أسباب استبعاد فايلر له أمام النجم الساحلي.. والتدرب على كرة صن داونز

كشف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي حقيقة استبعاد ريني فايلر المدير الفني له من مواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا بسبب خوض مباراة كرة خماسية مع أصدقائه.

وقال أفشة عبر قناة النهار: "ألعب لناد كبير ولذا يحسب على اللاعب كل شيء، سواء التمرين أو المباراة".

وكشف "أعشق الكرة الخماسية، لكن لم يحدث أن لعبت مع أصدقائي قبل مواجهة النجم الساحلي، هذا مستحيل فأنا ألعب لناد كبير".

وشدد "استبعدني فايلر لأسباب فنية ولا بد لي من احترام قراره، وخضت مواجهة الهلال بعد خمسة أيام وسجلت هدفا وتأهلنا لربع النهائي".

وتعجب أفشة "هل سيتركني سيد عبد الحفيظ مدير الكرة دون خصومات وأخوض المباراة التالية بشكل طبيعي بعد مشاركتي في مباراة كرة خماسية؟".

وأوضح لاعب الأهلي "الانتقادات أمر طبيعي ولا ألتفت إلا للأمور الصحيحة وأطبقها في التدريب".

وأضاف "تابعت التعليقات على كرة سددتها بباطن القدم في مواجهة صن داونز وكان يجب تسديدها بوجه القدم، وتدربت عليها في اليوم التالي، فهذا ليس عيبا".

وشدد "هنا انتقاد يصح وآخر لا، لا تنتقد لاعبا من أجل القضاء عليه أو للسباب، فكلنا بشر ونريد أن نكون أفضل".

وعن عبد الله السعيد قال أفشة "أي لاعب يتمنى أن يكون مثله، فهو لاعب كبير وشخصية محترمة، لكن طريقتنا مختلفة رغم أننا نلعب في نفس المركز، البعض شبهني بأنني بديله ولا أقتنع بعدم وجود بديل لأي لاعب".

وأتم تصريحاته "من يدخل النادي الأهلي، لا يفكر يوما في الخروج منه لأمور عديدة لا يمكن حصرها، أهمها انضباط والتزام لن تجده في نادي آخر، فالتأخير عن المران 10 ثوان مثل الدقيقة مثل الساعة، ورقة الخصومات هي التي تتحدث".

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