مرتضى: هناك ترحيب متبادل بين الزمالك وكارتيرون لتجديد تعاقده

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن رغبة ناديه في تجديد تعاقد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق.

وقال مرتضى عبر قناة ناديه: "الزمالك يرحب تماما بتجديد تعاقد كارتيرون واستمراره لفترة أطول مع القلعة البيضاء".

وأضاف "والأمر ذاته بالنسبة لكارتيرون الذي يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك".

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وأكمل "كارتيرون كشف أنه يجدد تعاقده بنهاية كل موسم ولا يوقع سوى على عقد لمدة عام، وهذا أمر طبيعي لمدربي الأندية".

وأتم تصريحاته "ولا يوجد ما يعيق تجديد تعاقد كارتيرون معنا".

وتولى الفرنسي كارتيرون تدريب الزمالك قبل عدة شهور وقاد الأبيض للفوز بلقبي السوبر المصري والإفريقي.

وينتهي تعاقد كارتيرون مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

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