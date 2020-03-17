إنفانتينو يرسل خطابا لمنظمي كرة القدم: ضعوا سلامة الجماهير واللاعبين والمدربين أولا

أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، خطابا إلى كل اتحاد ومسابقة دوري حول العالم، شدد فيه على ضرورة الاتحاد لمحاربة انتشار فيروس كورونا المتسجد "كوفيد ١٩" ووضع سلامة الجماهير واللاعبين والمدربين وكل المنظومة قبل أي شيء.

FilGoal.com ينقل لكم نص خطاب رئيس فيفا بالكامل:

"يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لحماية الجماهير واللاعبين والمدربين وكل من يشارك في لعبتنا الجميلة".

"أهم شيء، أن يقوم كل المعنيين بإدارة كرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تفشي الفيروس للمجتمع".

"مجتمع كرة القدم أظهر حس التماسك والاتحاد في مواجهة هذا التهديد، ويجب أن نستمر في فعل نفس الأمر حينما نفكر في الطريقة التي سندرس بها العواقب التي ستواجه مستقبل اللعبة حينما ننتهي من هذا التهديد".

"فيفا سيستمر على تواصل مستمر مع المستثمرين خلال تلك المرحلة الصعبة وسنبحث إيجاد حلول بروح التعاون مع الوضع في الحسبان اهتمامات كرة القدم على كل المستويات".

"الصحة تأتي أولا، والتماسك الرياضي يجب أن يكون الأساس تجاه اتخاذ القرارات في هذا التوقيت المهم، وأنا واثق أن مجتمع الكرة بشكل عام سيكون على قدر تطلعات القيم العظيمة لرياضتنا".

"لنضع في عقولنا أن الرياضة عامة وكرة القدم بشكل خاص بإمكانها لعب دور كبير في مساعدة العالم على التعافي فور أن نعود لحياتنا الطبيعية، وأنا أثق وآمل في ذلك".

"الظروف التي تتحدى الجميع تعرض علينا فرصة لكي نتحد سويا، أن نظهر أن بإمكاننا أن نفعل كل شيء بروح جماعية وأن نصبح أقوى وأفضل ونستعد للمستقبل، نعلم أن الوقت الحالي يتطلب ذلك".

تفشي فيروس كورونا حول العالم تسبب في إيقاف معظم مسابقات كرة القدم، وأبرزها الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع احتمالية تأجيل بطولة يورو ٢٠٢٠ وكذلك أولمبياد طوكيو، بجانب تأجيل فترة التوقف الدولي في مارس.

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