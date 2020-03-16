كارتيرون: الكل توقع فوز الأهلي بالسوبر ثم قلبنا الطاولة عليهم.. ومرتضى لا يتدخل في عملي

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن فوز فريقه بالسوبر المصري كان عكس المتوقع من كل جماهير كرة القدم المصرية.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "الإعلام والصحافة والجماهير كانوا يتوقعون فوز الأهلي بالسوبر المصري نظرا لجاهزيته الفنية الأفضل وأيضا البدنية".

المدرب الفرنسي أضاف "ولكن نحن حققنا ما لم يكن متوقعا وفزنا بالبطولة وقلبنا الطاولة على الجميع".

وواصل "لذلك هي بطولة ذو نكهة خاصة بالنسبة لي".

وأكمل "قبلت العمل في الزمالك لأنه ناد بطولات وينافس على العديد من الألقاب وهذا تحد قوي لأي مدرب".

وواصل تصريحاته "قدمنا خلال شهر فبراير مباريات قوية ومستوى بدني عالي وفزنا بلقبي السوبر الإفريقي والمصري وكل هذا بسبب إرادة اللاعبين وروحهم العالية وإخلاص كل أفراد الجهاز الفني".

وبسؤاله هي يتدخل مرتضى منصور رئيس الزمالك في عمله أجاب المدرب الفرنسي "لم يحدث ذلك".

وأتم "لم يطلب مني رئيس الزمالك إشراك أي لاعب بل كان يشفق علي من ضغط الجماهير".

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