إنبي: عمر سافيولا تعرض لحادث.. اللاعب بخير

تعرّض عمر فتحي "سافيولا" لاعب إنبي لحادث سيارة، لكن العناية الإلهية أخرجته سالما.

وصرّح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي: "سيارة سافيولا انقلبت عدة مرات إثر دخوله في مستنقع وحل شبه جاف لم يميزه عن الطريق".

وأوضح: "الحمد لله لم يصب سوى بكدمات بسيطة، واطمأننا جميعا عليه".

سافيولا (27 عاما) يلعب في صفوف إنبي منذ انتقاله إليه قادما من الإسماعيلي في يناير 2019.

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