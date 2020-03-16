إنبي: عمر سافيولا تعرض لحادث.. اللاعب بخير

الإثنين، 16 مارس 2020 - 22:47

كتب : FilGoal

سيارة عمر سافيولا

تعرّض عمر فتحي "سافيولا" لاعب إنبي لحادث سيارة، لكن العناية الإلهية أخرجته سالما.

وصرّح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي: "سيارة سافيولا انقلبت عدة مرات إثر دخوله في مستنقع وحل شبه جاف لم يميزه عن الطريق".

وأوضح: "الحمد لله لم يصب سوى بكدمات بسيطة، واطمأننا جميعا عليه".

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سافيولا (27 عاما) يلعب في صفوف إنبي منذ انتقاله إليه قادما من الإسماعيلي في يناير 2019.

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