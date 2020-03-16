الأهلي يقلص عدد ساعات العمل في مقراته

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تقليص عدد ساعات العمل في مقراته الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد ليغلق أبوابه في الثامنة مساء.

جاء ذلك القرار في ظل تفشي فيروس كورونا وحفاظا على سلامة الجميع داخل النادي وفقا لما قاله محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي.

وأشار الأهلي إلى أنه يواصل عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي على الأجهزة والأسطح والأررضيات.

ووفرت الإدارة جهازا لكشف ارتفاع درجة حرارة أي شخص للمزيد من الإجراءات الوقائية.

كما منعت إدارة النادي استخدام الأكواب الزجاجية في النادي.

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