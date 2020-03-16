لاعب ميلان: إيطاليا استهانت بفيروس كورونا

انتقد لوكاس بيليا لاعب نادي ميلان، تعامل إيطاليا مع تفشي فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

لوكاس بيليا النادي : ميلان ميلان

وصرّح لاعب الوسط الأرجنتيني: "حاليا هناك أولويات أكثر أهمية من كرة القدم".

وأكمل في حديدثه عبر راديو "سي إن إن": "على لاعبي كرة القدم التحلي بالشجاعة والمطالبة بإيقاف النشاط بالكاملم لأننا لسنا محصنين".

وأوضح: "إيطاليا لم تستهن بالمشكلة فحسب، وإنما لم يتبع الناس القواعد أيضا".

وأكمل: "نحن على شفا الانهيار، والأطباء يعملون بشكل مرهق".

وأتم مسلطا الضوء على أزمة إضافية: "الناس لا يموتون من الفيروس فحسب، بل إن بعض المرضى بعلل أخرى لا يحصلون على الرعاية الكافية. فبسبب فيروس كورونا، تم تنحية بقية الناس ومتاعبهم".

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