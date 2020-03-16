هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟

بعد أن تصدّر ديتمار هوب مالك نادي هوفنهايم الألماني، العناوين قبل عدة أسابيع بسبب هجوم جماهير بايرن ميونيخ عليه، بات الرجل واسع الثراء على وشك التحوُل إلى بطلٍ عالمي.

فيروس كورونا المستجد ضرب العالم، أثار الهلع في النفوس، وأصاب أكثر من 168 ألف شخص على الكرة الأرضية، وتسبب في موت ما يزيد عن 6600 إنسان.

في هذه الأثناء، يقضي العلماء ساعات طويلة من العمل المتواصل في مختبرات شركة CureVAC الألمانية، للوصول إلى نتائج سريعة بشأن اللقاح القادر على تخليص العالم من فيروس كورونا.

وديتمار هوب، المعروف كرويا بصناعته نهضة نادي هوفنهايم، هو المستثمر الرئيس في هذه الشركة المختصة في تطوير علاجات ضد السرطان، والأمراض النادرة، واللقاحات الوقائية.

هوب (79 عاما) الذي تُقدَر ثروته بما يقرب من 16 مليار دولار، مارس كرة القدم في طفولته بنادٍ مغمور يُدعى هوفنهايم بالقرب من مسقط رأسه، وعندما شق طريقه إلى القمة في عالم الأعمال، قرر الاستثمار في النادي.

فمنذ شرائه عام 2000، استثمر هوب ما يزيد عن 350 مليون يورو، ودفع النادي لتسلق درجات الدوري الألماني وصولا إلى القسم الأول عام 2008، ثم التواجد بشكلٍ دائم في مراكز المقدمة.

هذه السياسة المالية الشرهة أكسبت هوب كراهية متزايدة بين مشجعي الفرق الأخرى في ألمانيا التي ترجع ملكية أغلبها إلى أعضائها، وليس ملكية فردية على غرار هوب.

وفي آخر فصول الكراهية، شنت جماهير بايرن ميونيخ هجوما عنيفا على هوب خلال ارتحالها لمواجهة هوفنهايم يوم 29 فبراير الماضي، الأمر الذي تسبب في إيقاف المباراة مرتين، قبل أن تنتهي بصورة غريبة عندما رفض لاعبو الفريقان لعب الكرة ووقفوا منتظرين نهاية الوقت الأصلي.

جماهير بايرن التي انهالت سبابا على هوب ووصفته بـ "ابن العاهرة" في إحدى لافتاتها، لعلها تحبس أنفاسها الآن أملا في وصول شركة نفس الرجل إلى لقاح فعّال ضد كورونا في أقرب وقت.

فلوريان فون دير مويبلي الشريك المؤسس في الشركة، أخبر وكالة رويترز الأسبوع الماضي، أن مؤسسته تعمل على عدة لقاحات، ويجري اختيار 2 منها، أملا في أن تكون جاهزة بحلول يونيو أو يوليو للاختبار على البشر.

فيما صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الألمانية: "الحكومة الألمانية مهتمة للغاية بضمان تطوير اللقاح ضد الفيروس الجديد في ألمانيا وأوروبا. الحكومة في مباحثات متبادلة مكثفة مع شركة CureVac".

ترامب يثير أزمة

على صعيد متصل، نشرت صحيفة "Welt as Sonntag" الألمانية تقرير جدليا، زعمت فيه أن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يرغب في شراء حقوق اللقاح بشكل حصري مقابل 1 مليار دولار، ليضمن تمتع الشعب الأمريكي بأولوية استخدامه.

كما أخبرت مصادر من داخل الحكومة الألمانية وكالة رويترز، أن المسؤولين في الولايات المتحدة يعملون على إيجاد طريقة للوصول إلى اللقاح الذي تطوره الشركة.

لكن رد ديتمار هوب جاء صارما، وقال: "اللقاح قيد التطوير ليس للبيع، ولا يهدف مساعدة الناس إقليميًا فحسب، وإنما في كل أنحاء العالم. سأكون فخورا لو تحقق ذلك عن طريق استثماراتي في ألمانيا".

فهل تتحول أموال هوب الطائلة من مصدر لكراهيته إلى مُخلِّص للعالم من شبح كورونا المخيف؟

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