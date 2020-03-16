في الدرجة الثانية - البلدية لـ في الجول: نظام هبوط المظاليم لا يحدث حتى في "البلاي ستيشن"

الإثنين، 16 مارس 2020 - 19:40

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة - غزل المحلة

انتقد مصطفى الشامي المشرف العام على كرة القدم بنادي بلدية المحلة قرار اتحاد الكرة بهبوط 5 فرق من كل مجموعة لدوري الدرجة الثانية المصري.

وقال الشامي لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة يريد أن يهبط 5 فرق من كل مجموعة تضم 12 فريقا وهذا أمر ظالم تماما".

وأضاف "إذا جمعت 12 صديقا لك للعب البلاي ستيشن وأخبرتهم أن 5 منهم سيهبطون لن يشاركوا معك".

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وأكمل "كل مجموعة في دوري الدرجة الثانية تضم عدد كبير من الأندية ذو التاريخ الكبير".

وواصل "في الوقت الحالي نؤيد فترة تعليق النشاط الرياضي، ولكن لا نعرف هل سيتم إلغاء المسابقة أم استكمالها".

وأردف "إذا تم إلغاء المسابقات وفقا لتصريحات جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية يجب أن يكون القرار إلغاء الموسم وبدء الموسم المقبل من جديد كأن لم يكن".

واستمر في تصريحاته "ولكن إذا كان هناك إصرارا من اتحاد الكرة على نظام هبوط 5 فرق سيكون استمرارا لحالة التخبط وظلم لعدد كبير من الفرق التي تمر بحالة سيئة وابتعاد اللاعبين عن التدريبات".

وشدد "المنافسة قوية في الدرجة الثانية وبلدية المحلة كان يحتل المركز الرابع ثم تراجع والمراكز تتغير من جولة إلى أخرى".

وأتم تصريحاته "لا نتحدث بسبب موقف الفريق في الوقت الحالي، وربما تتغير الأمور خلال الجولات الخمس المتبقية إذا تم استكمال الدوري".

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