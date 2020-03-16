عبد الله جمعة: فايلر يحارب صالح.. وشقيقي سيعود للتألق سواء في الأهلي أو الزمالك

يرى عبد الله جمعة لاعب الزمالك أن شقيقه عبد الله جمعة يواجه ظلما في النادي الأهلي.

وقال عبد الله جمعة لقناة الزمالك: "صالح يواجه حربا في الأهلي من قبل مدربه ريني فايلر".

وأضاف "بالتأكيد صالح كان مقصرا في حق نفسه في الفترة السابقة لكنه عندما كان يشارك كان نجم الفريق الأول بشهادة الجميع".

وتابع "لا يوجد سبب لاستبعاد صالح من المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم إلا أن المدرب يتربص به".

وأتم تصريحاته "أثق في عودة صالح للتألق مرة أخرى سواء مع الأهلي أو إذا انتقل للزمالك في المستقبل، لأنه إمكانياته الفنية لا أحد يختلف عليها".

وانضم صالح جمعة لصفوف الأهلي بداية موسم 2015/2016 قادما من إنبي.

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