عبد الله جمعة: لا أخاف على الزمالك في وجود طارق حامد

الإثنين، 16 مارس 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك - طنطا

أشاد عبد الله جمعة لاعب الزمالك بزميله في الفريق طارق حامد مشددا على روحه القتالية العالية.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عبد الله جمعة: "عند وجود طارق حامد في الملعب لا أخاف على الزمالك".

وأضاف عبر قناة ناديه "طارق حامد مقاتل ويلعب بقوة ولا يبخل بأي جهد من أجل فوز الزمالك".

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وواصل "طارق يغضب بشدة عندما يفقد لاعب الكرة ويوجه له تعليمات شديدة اللهجة حتى لا يرتكب المزيد من الأخطاء في المباريات الهامة".

وأكمل "لذلك طارق حامد هو قلب الزمالك النابض وأهم لاعب في الفريق".

وعن علاقته بزميله محمد عبد الشافي قال: "هو لاعب كبير ومحترم وذو خبرة وأتعلم منه في كل الأوقات".

وأتم تصريحاته "أما فرجاني ساسي نجح في دخول قلب كل زملائه في الفريق والجميع في الزمالك يحبه بشكل كبير وهو أول لاعب أجنبي يستحوذ على حب كل اللاعبين بهذه الطريقة".

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